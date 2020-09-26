人間有情｜89歲伯伯因生活費不足送薄餅 收網紅眾籌$9.4萬貼士喜極而泣

美國猶他州一名89歲老翁因生活費不足，當薄餅外賣員幫補一下，一個網紅家庭經常指定由他送外賣，並拍下他辛勤工作的過程。影片大受歡迎，網紅家庭也決定為伯伯籌款，對方收到眾籌所等的1.2萬美元（約9.4萬港元）「大貼士」時喜極而泣。

網紅家庭瓦爾德斯一家（Valdez family）周二早上敲響紐伊（Derlin Newey）家門，送上大額「貼士」，紐伊一臉難以置信。他強忍喜悅的淚水說：「我該如何多謝你們？我不知道該說甚麼好。」89歲獨居的紐伊，每周為一間薄餅店工作30小時送外賣，靠這份薪水加上社會保障金才夠維持生計。

瓦爾德斯一家是紐伊的常客，叫外賣薄餅時總是指明要他送，他們在擁有超過5.3萬名追隨者的TikTok頻道上分享紐伊送外賣的影片，廣受歡迎。他們說紐伊每次送外賣時總是誠懇有禮地問：「你好，你在等薄餅嗎？」

不少人看了影片都留言問，為何紐伊年紀老邁還在送薄餅，瓦爾德斯一家也認同年老的紐伊不應那麼辛苦地工作，決定利用TikTok平台做點善事，請求追隨者捐款幫助紐伊生活。

善款很快便籌得1.2萬美元，瓦爾德斯一家周二以「TikTok家族」名義把大支票送到紐伊府上。紐伊連TikTok是甚麼都不知道，但他很感激大家送錢幫他，「除了謝謝，我不知道該說甚麼」。

瓦爾德斯一家的代表卡洛斯（Carlos Valdez）說：「他需要這筆錢，很開心我們能幫到他。他如此友善及尊重他人，我們也應用同樣方式待人。他贏得了我們的愛。」

美國有線新聞網絡

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