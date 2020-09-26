加州山火威脅健康 口罩空氣清新機供不應求

（北美通訊）美國加州受到武漢肺炎疫情和歷史性山火雙重夾擊，山火持續產生的濃煙嚴重污染空氣，民眾對口罩和空氣清新機的需求突然大增，現貨開始出現供不應求。有組織召集了一批義工，為受影響地區的民眾派發物資。

根據空氣監測公司IQAir統計全球主要城市數據，波特蘭、西雅圖和三藩市的空氣質素被列為最差，經常戶外工作的工人特別容易受影響。

農民工會（The United Farm Workers）月初對數百名農民和工人進行調查，發現有很多人工作時根本沒有配戴口罩，目前空氣質素或讓他們更容易患上呼吸系統疾病和心血管疾病。

阿肯色大學商學院副教授David Daniel Dobrzykowski解釋說，由於武漢肺炎肆虐，加州很多學校和私人公司需要大量個人防疫裝備，刺激需求。他指疫情爆發前，70％口罩都在美國境外製造，造成目前供應鏈斷纜的情況。

為了協助當地居民提供相關必需品，有社區組織願意提供協助，例如農村組織項目（The Rural Organizing Project）就在俄勒岡州卡特格羅夫市（Cottage Grove），向有需要的民眾派發食物和口罩。

在俄勒岡州南部地區的社區組織Rogue Climate亦有類似行動，組織負責人透露，因很難在區內主流商店找到N95口罩，因此他們已經從紐約等地方購入所需物資。

該組織還與其他相關團體共同建立了羅格谷地（Rogue Valley）救濟基金會，幫助有需要的民眾購買帳篷、食物、汽油和其他用品，並計劃幫助受山火影響的人找新居所。

此外，由於一般的空氣清新機售價可能高達數百美元，對經濟有困難的民眾來說根本無法負擔，奧克蘭（Oakland）組織Tracey Corder就在讓有需要用到空氣清新機的民眾在網上提交表格，再請義工團隊將物資派送出去。到目前為止，他們已經分發600多部空氣清新機，並且正在努力處理數百個需求。

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