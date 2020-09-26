烏克蘭墜機｜空軍大學學員正受訓練 軍機失事至少25人死亡

烏克蘭國家緊急情況局（State Emergency Service of Ukraine）周五表示，東部哈爾科夫州周五發生軍機墜機事故，意外至少造成25人死亡。

事發在當地周五晚8時50分，哈爾科夫國立空軍大學一架安-26軍機在東部哈爾科夫州（Kharkiv）丘古耶夫市（Chuhuiv）附近墜毀。機上載有27人，包括20名學員和7名機組人員，大部份死者都是空軍大學學生。

內政部副部長格拉先科（Anton Gerashchenko）在Facebook上載有關片段，可見飛機跌在路邊起火 ，濃煙飄上半空，國家緊急情況局發佈相片，有消防員向飛機殘骸噴水。

據指飛機當時正進行飛行訓練，報道指，一名機師曾報告左邊引擎出現故障。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）形容事件是「可怕的悲劇」，他表示會在周六前往哈爾科夫，稱當局正緊急成立調查委員會，以找出事發原因。

法新社／路透社／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！