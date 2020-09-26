一周大選焦點｜首場辯論誓破收視紀錄 投特朗普選票遭棄置

（北美通訊）2020年美國總統選舉的首場辯論，將於東岸時間下周二晚舉行。鑑於爭取連任的總統特朗普和民主黨總統候選人拜登之間的政策分歧，和多次暗示會揭露對方黑幕，加上今年的經濟和社會特殊情況，相信這場辯論會成為全國焦點，並會打破最高收視率的舊紀錄。

首場辯論將於東岸時間29日晚上9時（香港時間下周三早上9時）於克利夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，由霍士新聞主播華萊士（Chris Wallace）擔任主持。主辦辯論的無黨派的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）早前已宣佈，辯論將分為6個環節，每環節15分鐘。每位候選人在每個環節開始的時候將有2分鐘的時間回答每一個問題。

雖然委員會已表明，辯論議題會因應局勢發展而作出修改，但亦列出了初步的六大議題，分別為特朗普與拜登的往績、最高法院、武漢肺炎、經濟、種族與暴力，以及選舉公正。預計拜登或特朗普在各議題上的回應，可能會影響到他們各自在民調中的支持度。根據歷史，除了上屆之外，在近30年來，能夠在辯論中領先的候選人最後都贏得大選。加上今屆選舉正值美國多事之秋，相信辯論會萬眾矚目，有望打破

上屆特朗普對希拉莉的8,400萬人次收看的舊紀錄。

賓州發現9張棄置郵寄選票 7張投特朗普

在疫情下，預計大量選民會選擇郵寄選票，而有9個州分和華盛頓特區會向所有登記選民發出郵寄選票。在已經開放提早投票的賓夕凡尼亞州的盧塞恩縣（Luzerne），就有9張郵寄選票被發現棄置在垃圾桶內，當中證實有7票是投給特朗普，另外兩票則於聯邦調查局（FBI）探員到場前，被盧塞恩選舉委員會工作人員放回密封信封內，而不清楚內容。

特朗普譴責這次事件，強調他要確保選舉是公正，但不肯定是否真的做到。他之前已多次重申，郵寄選票會導致選舉舞弊。他又預期今屆大選的選舉結果，將需要由最高法院大法官作出裁決。

共和黨繼續狙擊拜登子 或演變成「十月驚奇」

除了郵寄選票，會令選舉出現變數的還有可能出現的「十月驚奇」。由兩個共和黨控制的參議院委員會在這星期發表報告，指拜登在奧巴馬政府擔任副總統期間，其子亨特（Hunter Biden）在烏克蘭的工作，構成利益衝突。事件極有機會演變成「十月驚奇」。

眾議院司法委員會的共和黨籍議員佐敦（Jim Jordan）隨即去信FBI局長克里斯托弗雷（Christopher Wray），要求書面回覆是否正在進行相關調查，包括亨特有否從莫斯科市長的妻子處收取過350萬元（美元，下同），以及向販賣人口和賣淫的個別人士支付數千元。

FBI證實已收到佐敦的信，但拒絕作進一步評論。

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