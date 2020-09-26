【填補空缺】美國總統特朗普於香港時間今晨在白宮正式公佈聯邦最高法院大法官提名人選。據至少兩名消息人士事前透露，特朗普屬意由保守派第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）頂上自由派「司法女王」金斯伯格的遺缺。國會內外保守派力量全速推進確認程序，要在11月3日大選日前交參議院全體表決無甚難度。

金斯伯格離世後，48歲的巴雷特一直被傳是熱門人選。特朗普早就事先張揚昨日會公佈提名人選，前日他向記者披露已做決定，「很興奮」，但賣關子未講人選，只說：「我沒說是巴雷特。不過她確實優秀。」他隨後又說：「（考慮的人選）全都很棒，誰都有可能。」特朗普最初說考慮人選有五個，但過去一周他多次提過巴雷特是人選之一，而且只跟巴雷特一位女法官見過面，連前日到佛州造勢都未趁機會跟另一熱門拉戈亞見一面，似乎心意早決。

憂推翻女性墮胎權

信奉羅馬天主教的巴雷特在2017年獲特朗普提名，成為芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官，以保守宗教觀念極強為人所知。這三年間，她多次在具爭議性的議題表明保守的法律立場，包括支持擁槍、支持特朗普對移民的強硬政策等等。女權人士尤其擔心她一旦進入最高法院，可能會推翻1973年確認墮胎權的《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）裁決。

假如巴雷特真的成為最高法院歷來第五位女法官，就會令最高法院九人大法官團的保守與自由兩派勢力差距擴大成六、三之比，而且大法官是終身職，最高法院右傾之勢將維持數十年，對平權、移民等議題將有深遠影響。

保守派力量已經全速開動，爭取在大選前完成確認，包括計劃花費逾2,500萬美元（1.95億港元）支持特朗普與其提名人選。據指白宮已要求共和黨參院辦公室周三與法官人選見面，預計下周內完成聽證程序，10月中前後交參議院全體表決。

民主黨阻撓陷兩難

共和黨在100席參議院控制53席，而提名案只要參院過半數支持就通過，因此即使有兩名共和黨人表明反對在如此接近大選的時候處理大法官人選問題，而民調亦顯示大部份美國人認為該由下月當選總統的人決定大法官補缺人選，但保守派和特朗普幾可肯定會如願以償。

特朗普的盟友甚至希望民主黨人會阻撓巴雷特提名，讓共和黨可抓住民主黨攻擊巴雷特信仰來做文章。事關在民主黨總統候選人拜登亟欲奪回的搖擺州，特別是賓夕凡尼亞州，比例不少的天主教徒的選票非常關鍵。

美聯社/路透社