大法官人選｜特朗普正式提名巴雷特 籲民主黨盡快接受「勿作個人及黨派攻擊」

美國總統特朗普周六正式提名保守派聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），填補最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的遺缺。特朗普預料參議院下月12日會展開確認程序。

特朗普在白宮宣佈提名巴雷特時，讚她有「非凡才智與個性」，表示仔細研究過其履歷才挑選她。他笑稱這次提名的確認應相當順利且毫無爭議，呼籲民主黨盡快接受他的提名人選，不要作個人及黨派攻擊。

巴雷特表示，會記着她的前任人是誰，讚揚金斯伯格「得到全國以至全球女性的敬仰」。

不過，特朗普的競選對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）呼籲參議院不要在11月3日大選前確認特朗普的提名。

金斯柏格本月18日因胰腺癌併發症逝世，享年87歲。她生前素以捍衞人權著稱，也是聯邦最高法院威望最高的自由派大法官。金斯柏格去世後，特朗普迅速展開補人提名動作，想趕在11月3日大選前通過新提名大法官的人事，將保守派在最高法院的優勢擴大為6比3。特朗普又早已預告會提名一位女性。

美國最高法院共有9名大法官，都是終身職，由總統提名人選，經參議院同意後任命。共和黨在100席的參議院裡掌握53席的優勢。

《華爾街日報》指出，參議院司法委員會正準備一個快速的時程，趕在11月3日大選前通過巴雷特的大法官人事。巴雷特的加入，牽動美國聯邦最高法院今後幾十年整個倒向保守派。美聯社周六引述三名消息人士，司法委員會計劃10月12日展開為期四天的聽證會。

美國聯邦最高法院即將要面臨的關鍵大戰，就是大選後一周要處理奧巴馬時代平價醫療法（Affordable Care Act）的命運。

《紐約時報》稱巴雷特是個缺乏法庭經驗的現任法官，卻是保守派基督徒與反墮胎活躍人士的一大勝利。此外，巴雷特的支持者指出，她身為服務於中西部的天主教徒，有助特朗普在重要的「鐵鏽帶」（Rust Belt，1980年代以降工業經濟趨於衰退的俄亥俄、伊利諾等幾個州）及5大湖地區（Great Lakes）鞏固票源，畢竟特朗普目前在這些地區的支持度落後拜登。

特朗普迄今已任命2名保守派出任最高法院大法官，分別是2017年的戈薩奇（Neil Gorsuch）及2018年的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。

美聯社／美國《紐約時報》

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