烏克蘭軍校運輸機墜毀26死

烏克蘭一架載有多名軍校學員的運輸機前日降落時墜毀，至少26人死亡。總統澤連斯基形容事故是「可怕的災難」，要求徹查原因。

總統要求徹查

事發於當地時間前晚約9時，一架載有20名軍校學員和7名機組人員的「安托諾夫」An-26運輸機，於東北部哈爾科夫州的丘古耶夫（Chuhuiv）空軍基地外約兩公里失事，然後起火猛烈焚燒。

當局透露，軍機是訓練機，機師事發前曾報告其中一個引擎故障，並於七分鐘後墜毀，估計是機翼首先着地，引發大火，有人曾於軍機接近地面時跳機逃生。有目擊者指，有兩人從火團中跑出來，其中一人身上着火和頭部受傷。

墜機造成的大火逾一小時後才救熄，軍方初時指有22人死，但救援人員昨日再找出三具遺體，另有一人在醫院搶救後死亡，只剩一名重傷的生還者。澤連斯基事後到墜機現場視察，要求官員全面評估國內所有軍備的狀況，並在一個月後提交意外調查報告。事發地區宣佈昨日為哀悼日，大批民眾在互聯網上悼念死難者。美國駐烏克蘭大使館和歐盟外交和安全政策高級代表博雷利亦向死傷者致送慰問。

安托諾夫An-26運輸機是烏克蘭在蘇聯時期研發的裝備，可軍民兩用，在1969年至1986年間生產過約1,400架。一架由世界糧食計劃署租用的同型號飛機上月曾在南蘇丹首都朱巴墜毀，造成七死。

法新社/路透社