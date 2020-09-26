皇室Watcher｜《名利場》消息：梅根認真考慮 2024年選美國總統

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離皇室後搬到美國洛杉磯，近期頻頻呼籲美國選民要在11月總統大選踴躍投票。有消息人士透露，梅根正認真考慮2024年競選美國總統。

《名利場》（Vanity Fair）報道，梅根在2018年嫁給哈里王子後，仍保有美國國籍，是為日後從政留一線，該位沒有開名的梅根好友向皇室記者尼科爾（Katie Nicholl）透露：「她之所以堅決不放棄美國國籍，是因為她可以選擇從政。我認為如果梅根和哈里正式放棄所有頭銜，她會認真考慮競選總統。」

哈里王子和梅根今年1月宣佈離開皇室自立，在4月起開始不能再使用殿下（HRH）頭銜，也不會再使用「皇家」（Royal）字眼，但二人仍分別保有薩塞克斯公爵和公爵夫人的頭銜（Duke and Duchess of Sussex）。

由於英國皇室一向保持政治中立，採取嚴格的無黨派政策，報道指梅根得知自己不能以皇室成員身份參與一些政治活動時而感到「沮喪」。

哈里和梅根早前在為《時代》百人榜拍攝短片，後者表示「這是我們最重要的選舉，投票可以令到我們所相信的價值轉為行動，反映我們的聲音」，而哈里也指臨近11月大選，「要拒絕仇恨言論﹑錯誤訊息以及網上的負面情緒」。白金漢宮後來立即跟二人劃清界線，指「公爵不是王室成員」，這些評論是「以個人身份表達的」。

不過，亦有消息人士向《名利場》透露，梅根無意成為政客，「儘管不能否認她對政治感興趣，並熱衷參與討論一些政治話題，但她沒有開展政治生涯的野心。」

英國《每日郵報》

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