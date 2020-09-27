武漢肺炎｜日本擬採用新系統 提前在網上填寫健康申報表

日本厚生勞動省打算推出網上系統取代傳統紙質表格，讓入境人士可預先在智能手機或電腦填寫健康申報表，加快入境程序，預料今個月底在東京成田機場試行，並爭取在年底全面推行。

共同社報道，日本厚生勞動省打算引入新的健康申報系統，入境人士出發前可在手機或網上填寫健康確認書，包括確認健康狀況和過往旅行史，抵達後向機場檢役官員展示填寫完表格後生成的二維碼，沒有問題就可順利入境。入境人士也可以預先下載表格，在飛機上填寫，如沒有智能手機，則仍可填寫紙質表格。

以往的做法是旅客在飛機上索取紙質表格後填寫，惟會出現漏寫或字體太潦草等情況出現，關員要花費額外時間檢查。日本政府下月起，將放寬中長期居留資格的外國人入境，不包括遊客，新系統將令入境手續更順暢。

報道指，在國際線較其他機場多的東京成田機場試行約1個月，同時考慮在東京羽田和關西國際機場等地試行，並力爭在今年內正式使用。

共同社

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