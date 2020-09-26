武漢肺炎｜英男輕視疫情斥一派胡言 無罩度假後中招入ICU：我不知能否活過來

英國一名男子輕視武漢肺炎，更稱疫情是一派胡言，到海外旅遊時完全不戴口罩。結果他回國後中招，目前在深切治療部留醫，要靠氧氣罩協助才能呼吸，他後悔表示：「不知能否活過來……這（疫情）是認真糟糕，大家都應醒覺」。

29歲男子格拉萊伊（Chris Grailey）來自大曼徹斯特，曾稱武漢肺炎是「一派胡言」，完全不將疫情放在眼內。他估計是在上周到西班牙度假時染病，「我應在特內里費（Tenerife）染病，那時覺得自己是無敵，沒有戴口罩。我付出了代價，我沒有隱性健康問題，我不希望有人犯與我同樣的錯誤」。

他表示：「我度假的大部分時間都感覺不舒服，失去味覺和嗅覺，亦有出冷汗，在回到英國後情況持續惡化。」

格拉萊伊返國後到醫院接受病毒檢測，「我周日早上立即趕去，同一晚就被送回家。我以為自己沒有中招，但周二早上我就被送入治療武漢肺炎的病房」。他的情況嚴重，正於曼徹斯特一間醫院的深切治療部留醫，要用氧氣罩才能呼吸。

他在Facebook表示：「我上周的感覺是我人生最接近地獄的一次，我不能呼吸、行走和移動。我就像喪屍，我現在要服用4種抗生素，手臂上的針孔比癮君子還要多。」

雖然格拉萊伊指「不知可否捱過這一關」，但他也希望藉親身經歷告誡大眾，「我是起初就說武漢肺炎疫情完全是一派胡言的人，年輕的人不會染病，只是嚴重的感冒，一切都是政府的陰謀。但這是真實的，在你出席派對、以為自己是無敵前請想一想，任何人都會感染武漢肺炎，我沒有任何健康問題，只有29歲，一樣發生在我身上，我不希望再有人重犯我的錯誤」。

英國《每日鏡報》

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