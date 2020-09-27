武漢肺炎｜倫敦「反封鎖」示威爆警民衝突 警拘16人

【新增被捕人數】英國倫敦連續第二周有「反封鎖」示威，演變成警民衝突，警方拘捕16人。

成千上萬人周六在特拉法加廣場示威，抗議強制接種疫苗、戴口罩及其他限制公民自由的措施，有人指武漢肺炎是騙局。示威舉行三小時後，警方指示威者違反社交距離規定，試圖驅散示威者時有人向警投擲水樽。當地傳媒報道，警員以警棍打示威者，有人受傷。有人被戴上手銬戴走。警方指九名警員受傷。

英國爆發第二波疫情，官方周六公佈的數字顯示，錄得約6千宗新增確診、34宗新增死亡個案，累計近43萬宗確診、近4.2萬宗死亡。專家警告，未來三至四周單日死亡個案可能增至100宗。

約翰遜上周二宣佈擴大必須佩戴口罩的範圍，又煞停恢復上班安排，呼籲民眾盡量待在家工作；原定10月起球迷可重返球場觀賞球賽的安排亦叫停。另外，上周四起全英格蘭的酒吧、餐廳、娛樂場所只准營業到晚上10時。約翰遜指這些措施可能要實施六個月。政府亦禁止六人以上聚會或示威，但若示威主辦者提交風險評估並遵守社交距離指引則例外。

英國政府周五宣佈，利茲（Leeds）、威根（Wigan）、威爾斯兩大城市卡的夫（Cardiff）和斯旺西（Swansea）等多個城市周六或周日起將實施封鎖措拖，令受影響人口將增至約1,700萬，約佔全國人口1/4。倫敦被列作「受關注地區」，意味如果疫情持續升溫，也要面臨新一輪限制措施。

美聯社／法新社／英國《每日鏡報》／英國廣播公司

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