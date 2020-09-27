中國導彈系統規模近年急速擴張，美軍為應對威脅，計劃未來減少航空母艦數目，增加輕型和無人戰艦，圖以加強艦隊機動性取得優勢。

美國原本計劃到2030年增加艦隻數目至355艘，並逐步將11艘尼米茲級航母更換成福特級。但最新的國防部內部文件顯示，美軍現打算將航母數量削減至九艘，但將小型戰艦、無人艦隻和潛艦數目由293艘增至最少500艘，並加強後勤部隊力量，令艦隊整體規模擴展至534艘，比中國十年後預料擁有的425艘多。

艦艇將增至逾500艘

文件上的數字都是來自今年4月《未來海軍力量研究》的草稿，研究者包括五角大樓的成本評估與計劃估算辦公室（CAPE）和哈德遜研究所的團隊，他們都認為有必要增加海軍艦船的數量和多樣性，以及提高垂直發射系統的能力。

國防部欲大規模修改艦隊結構，反映他們希望減少依賴11艘航母的火力，改為使用輕型艦隻增強在亞太地區發動快速突擊的能力，避免受制於解放軍的陸基導彈攻擊。太平洋艦隊來年將首次在亞太地區的軍演加入無人戰艦，評估無人艦與航母等載人艦之間的協調能力。

海軍陸戰隊早前已提出要因應中國的情況調整過去的作戰模式，如配備較輕的裝備讓部隊可在太平洋島嶼之間進行突襲和撤離，並加入陸基導彈作為攻擊岸上目標的武器。

美國《防務新聞》