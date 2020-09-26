武漢肺炎●全球疫情｜全球逾99萬人病亡 紐約州單日新症6月初以來首過千

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,260萬，逾99萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾706萬宗，死亡人數突破20萬人。印度確診人數突破590萬，位居全球第二，逾9.3萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過468萬，死亡人數約14萬。俄羅斯確診人超過113萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

美國各地衞生部門周五通報的數字顯示，全國當日新增55,054宗確診，是8月中以來最高。美國在8月14日錄得64,350宗。

明尼蘇達州、俄勒岡州、威斯康辛州、猶他州單日新症數均創紀錄。

紐約州單日新症過千

美國紐約州周五多1,005人確診，是6月5日以來最高。曾是美國疫情重災區的紐約州，疫情回穩後大部份行業復工，學校復課，但可能因此導致近幾周每日新症數回升。紐約州抗疫小組成員羅茲（Gareth Rhodes）表示，該1,005宗確診是在近10萬宗檢測中發現，而6月時的單日檢測量僅6萬宗。不過，他認為仍然不能掉以輕心。

英國《每日郵報》／美聯社

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