亞美尼亞阿塞拜疆爆軍事衝突 至少一直升機被擊落兩平民死亡

中亞國家亞美尼亞與阿塞拜疆再度因為領土糾紛爆發武裝衝突，兩國均指摘對方率先挑釁。目前已知至少一架直升機遭擊落，雙方也有平民受傷，亞美尼亞已經頒佈戒嚴令，並徵召男丁應付戰事升級。阿塞拜疆獲鄰國土耳其支持，預料衝突持續的話，高加索地區的局勢將有變化。

涉及領土爭議的是納戈爾諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh）簡稱納卡地區，亞美尼亞與阿塞拜疆軍方周日（27日）各自表示，對方在納卡地區首先發動軍事挑釁，自己被迫還擊才導致激烈衝突。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）形容，區內一處城市和多條村莊遭受炮火攻擊，不少民房被毀，政府已要求居民撤往安全地區。亞美尼亞國防部說，阿塞拜疆當地時間上午8時左右攻擊納卡首都斯蒂班納克特（Stepanakert）民居，衝突期間阿塞拜疆2架直升機及3架無人機被擊落，3輛坦克被毀。後來發言人指一名婦人及一名兒童在事件中死亡，死傷人數有待進一步確認。納卡地區亦指有10名軍人死亡。

阿塞拜疆則指摘是亞美尼亞首先發炮，襲擊他們在區內的軍事和平民陣地，他們只是反攻驅趕對方的軍隊。國防部提到幾條村落受炮火侵襲，導致平民死傷及基建受損，又指在衝突中失去一架直升機，但機員安全，而亞美尼亞有12個防空系統被毀，並否認有其他軍事損失。

衝突爆發後，亞美尼亞及納卡地區的同樣宣佈頒佈戒嚴令，並且徵集男丁，以防局勢升級。阿塞拜疆則指士兵人數足夠，目前毋須軍事總動員。

俄羅斯及法國周日均促請兩國立即停火並展開對話，土耳其則表態支持阿塞拜疆，執政黨和總統發言人都稱亞美尼亞違反停火協議，要求國際社會阻止亞美尼亞危及區內和平。亞美尼亞和土耳其之間長年不和，亞美尼亞指土耳其的前身鄂圖曼帝國，在第一次大戰時發動種族清洗，屠殺、驅逐了150萬亞美尼亞人，即使事隔百年兩國仍未和解。

前蘇聯開始瓦解時，本身都是加盟共和國的亞美尼亞和阿塞拜疆在爭取獨立的過程中，曾在1980年代末和1990年代初開戰，搶奪兩國同樣聲稱擁有主權的納卡地區，總共造成3萬人死亡。區內人口以穆斯林為主，宗教上更接近阿塞拜疆，聯合國劃為阿塞拜疆的領土，但實際上控制權卻在信奉基督教的亞美尼亞手中。

兩國1994年簽署停火協議，但時不時爆發衝突，今年7月，兩國再次在納卡地區爆發衝突，至少16人死亡，雙方同樣互指對方挑釁，事件觸發阿塞拜疆大規模示威，要求動員軍隊重奪納卡地區控制權。

德新社/路透社/英國廣播公司

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