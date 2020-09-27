美國大選｜太空人升空在即 可以在國際太空站投下神聖一票

投票是每個公民的權利，即使身在太空也不會被剝奪。美國一名女太空人表示，即使自己即將出發前往國際太空站執行任務，但11月3日舉行總統大選時，仍會投下神聖一票。

身在俄羅斯星城（Star City）的美國太空人魯賓斯（Kate Rubins）表示，自己正與另外兩名同僚準備10月中旬升空，抵達國際太空站後將逗留半年，因此大選時無法返回地球，考慮到身為公民必須「參與民主（選舉）」，因此她和隊中另一名美國太空人將透過特別方式，從320公里上空行使自己的投票權。

美國大部份太空人都以德州為基地，當地法律容許太空人，執行任務期間可以利用安全的電子渠道投票，屆時地面的控制中心會將選票發送到太空站，太空人填妥選票後，會再把電子選票傳回地面，由控制中心人員負責轉交政府人員。

這次已經是魯賓斯第二次在太空投票，她表示，既然自己遠離地球也能履行公民義務，身在地面的人沒有藉口放棄這樣的機會。

在10月的任務中，魯賓斯將度過人類在太空站連續居住20年的紀念日，也會在10月下旬，迎接乘坐SpaceX民間商用飛船抵達太空的人員。至於科學研究方面，她將進行心血管實驗，也會利用太空站的冷原子實驗室開展相關研究。

美國全國廣播公司

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