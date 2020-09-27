德州供水系統驚現阿米巴食腦變形蟲 8城鎮居民暫停使用自來水

德州8座城鎮的供水出現阿米巴食腦變形蟲，目前至少已有1名兒童因此染病。州政府緊急頒佈警告，並要求涉事的供水公司馬上配合政府部門善後。

根據德州環境質量委員會發出的警告，傑克遜湖（Lake Jackson）、自由港（Freeport）、安格爾頓（Angleton）、布拉索利亞（Brazoria）、里奇伍德（RIchwood）、蠔溪（Oyster Creek）、克魯特（Clute）、羅森堡（Rosenberg）8處地方的居民，需要暫停使用自來水，另外自由港的陶氏化工（Dow Chemical）廠房以及布拉索利亞的多座州立監獄也受到影響。隨後政府解除對7處城鎮的警告，但對傑克遜湖的禁令仍然生效。

環境質量委員會同時在聲明中表示，向上述地區供水的布拉索港水務局（Brazoport Water Authority），需要「盡快解決問題」。傑克遜湖市政府則發出災難警告，呼籲市民在水務局排清污染水源前，不要使用供水。

這次導致問題的，是一種名為「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri）的變形蟲。這種生物普遍存在於土壤，以及溫暖的湖泊、河流、溫泉中，有時未經氯化處理的水池或者工業設施排出的暖水中，也可發現其蹤迹。醫學資料顯示，人類感染這種變形蟲後可能患上腦炎，雖然病例相對罕見，但致死率極高。

事件從傑克遜湖開始，當地一名6歲男童9月8日不適，留醫後證實感染福氏內格里蟲。當局隨後鎖定兩處可能源頭，其中一處是市政府文娛中心外的嬉水池，另一處則是男童的住所。政府先後安排私立實驗室和聯邦政府的疾病控制及預防中心（CDC）化驗水質樣本，最後政府檢測發現，部份樣本的確含有福氏內格里蟲。德州當局因此責成水務公司，向周邊城鎮發出警告。

疾病控制及預防中心統計顯示，美國在2009至2018年間，共發生34宗福氏內格里蟲感染個案，其中30宗個案的病人在戲水時接觸到這些變形蟲。此外，在1962至2018年間共有145人染上這種疾病，只有4人生還。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！