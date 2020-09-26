《查理周刊》再成目標｜巴黎舊址外斬傷一男一女 巴裔青年認欲針對《查理周刊》

法國諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）巴黎第11區舊址外周五發生導致一男一女受傷的斬人案後，警方拘捕九人，包括巴基斯坦裔主嫌。警方消息人士指，主嫌承認是想針對《查理周刊》。

曾刊登伊斯蘭先知穆罕默德諷刺畫的《查理周刊》，雜誌社2015年遭恐怖襲擊，12人喪生，阿蓋德承認施襲。《查理周刊》趁那宗血案本月初開審，再次刊登那些惹火諷刺畫，阿蓋德威脅再襲《查理周刊》

五年前遇襲後，《查理周刊》雜誌社已搬到秘密地點，舊址現為一間電視製作公司所用，而在周五斬人案中受傷的，是製作公司一男一女員工，事發時兩人在吸煙。

警方周五拘捕九人，包括18歲巴基斯坦裔持剁肉刀犯案的主嫌，他已承認犯案，針對《查理周刊》。消息指他三年前隻身由巴基斯坦抵法，6月涉藏有螺絲批被捕。警方現對他展開「與恐怖組織有關的企圖謀殺」和「串謀恐怖分子」罪名的調查。另外八人就包括主嫌兄弟及一名友人，另33歲的阿爾及利亞男子，為疑犯的舊室友，當中五人在警方搜查位於市郊龐坦一個與疑犯相關的處所時被捕，年齡介乎24至37歲。

路透社

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