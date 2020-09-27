因武漢肺炎肆虐全球而暫停多時的美國日本大型聯合軍事演習，下月終於在東海恢復，日本自衞隊將派員約3.7萬、美軍則派約9,000人參加，首次增設監視太空狀態、應付網絡及電子戰的訓練。

日本防衞省的海陸空自衞隊總參謀「統合幕僚監部」前日宣佈，日美聯合軍演會在10月26日至11月5日，首次於東海無人島、由鹿兒島縣管轄的卧蛇島舉行；而同一時段，自衞隊亦會在同縣的中種子町長濱海岸及舊種子島機場單獨訓練。

日派遣20艘艦艇

這場將第15次以「銳劍」（Keen Sword）名義進行的美日聯合軍演，會繼續假設日本附近一帶遭遇武裝攻擊，除了常有的登陸訓練，今次將與時並進，首次增設監視太空狀態、應付網絡及電子戰的訓練。

日方將派約3.7萬名自衞官、20艘艦艇包括「日向號」護衞艦、170架飛機及直升機，以及數量不明的兩棲車輛參與「銳劍」軍演，其中約1,500名自衞官包括專門防衞離島的陸上自衞隊水陸機動團成員，會到卧蛇島和中種子町參與登陸訓練。

美方就會派出約9,000名海、陸軍及海軍陸戰隊軍人，包括本身駐紮在日本的，而參與卧蛇島聯合登陸演習的有海軍陸戰隊第三遠征軍；沖繩縣普天間美軍基地亦會派出四架「魚鷹」（Osprey）運輸機參與軍演，加拿大皇家海軍一艘哈利法克斯級巡防艦亦會加入。

美軍入境先隔離14日

對上一次美日大型聯合軍演今年1月在鹿兒島縣陸上自衞隊霧島演習場進行，之後因美日兩國的武肺疫情未穩定，而遲遲未有新一場。為了防疫，身在日本境外的美軍入境後將要隔離14日，才會參與軍演。

日本國家安全保障局長北村滋正訪問美國，先後會晤美國防長埃斯珀、國家安全顧問奧布萊恩等，其中晤奧布萊恩時，北村表明新首相菅義偉的日美同盟方針將與前首相安倍晉三的一致。本月才上台的菅義偉，東北亞外交路線尚未明顯，他在前日播出的聯合國大會預錄發言片段中稱，準備好無條件會晤北韓領袖金正恩。菅義偉前日又首度與中國國家主席習近平通電話，表示日中要一同負起維持穩定關係的責任，又關注東海局勢，似乎因中國公務船又駛入釣魚台附近日本領海，但無特別提及習近平訪日會否成事。

南日本新聞社/共同網