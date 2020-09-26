日本豬瘟｜群馬縣養豬場爆疫 將撲殺近5,400隻豬

日本農林水產省周六說，群馬縣一個養豬場出現豬瘟疫情，該養豬場飼養的5,000多頭豬將被全部撲殺。

農林水產省發佈的豬瘟疫情顯示，高崎市一個養豬場9月上旬起陸續有豬死亡，經檢疫周六確定是豬瘟。農林水產省當晚決定對養豬場飼養的5,390頭豬全部予以撲殺掩埋，並派遣調查組查找感染途徑。

時事通信社報道，爆疫養豬場為預防感染豬瘟，曾為豬隻接種疫苗，但確診感染的小豬並未接種疫苗。群馬縣當局於發現野生野豬感染豬瘟後，從去年10月起，着手為養豬場接種疫苗。

這是事隔約半年日本又有養豬場出現豬瘟。2018年9月3日，日本事隔26年再次發生豬瘟疫情，隨後該疫情擴散至全國多地。2020年9月3日，由於未能在兩年內撲滅豬瘟疫情，日本失去了世界動物衞生組織認定的豬瘟「凈化國」地位，這將影響日本產豬肉出口。

豬瘟是一種急性、接觸性豬傳染病，以高熱、內臟器官嚴重出血和高死亡率為特徵，但對人類並沒有直接危害。

中央社

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