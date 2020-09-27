皇室Watcher｜佐治王子收珍貴大禮 專家送出絕種巨牙鯊牙齒化石

今年7歲的英國佐治王子（Prince George）日前收到一份極珍貴罕有的禮物，就是由英國著名生物學家艾登堡爵士（Sir David Attenborough）送出他在五十多年前發現的一枚鯊魚齒化石。

美國有線新聞網絡報道，艾登堡爵士周四在威廉王子（Prince William）的官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）舉辦私人放映會，播放即將在Netflix推出由他主持的紀錄片《A Life On Our Planet》，內容是關於人類對大自然造成的傷害，威廉王子一家五口都有出席，艾登堡爵士隨後送了這份珍貴禮物給佐治王子。

報道指，這枚化石是艾登堡爵士1960年代後期在馬耳他島發現，這顆牙齒屬於已滅絕的鯊魚物種、學名為巨齒擬噬人鯊（Carcharocles megalodon），根據大英百科全書，其學名源自古希臘語，意思為巨大的牙齒，俗稱巨牙鯊或巨齒鯊。

威廉和艾登堡爵士就拯救地球等議題志同道合，二人去年12月合作舉辦「修復地球獎」（Earthshot Prize），旨在鼓勵外界幫助應對氣候危機。艾登堡爵士早前亦於Instagram開戶，借社交網絡宣揚保護地球等訊息，其追隨者人數在4小時44分鐘內突破100萬，打破健力士世界紀錄。

美國有線新聞網絡

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