武漢肺炎｜睡眠窒息患者感染武肺死亡風險高近三倍

英國華威大學（University of Warwick）發現，有阻塞性睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnoea）的人士一旦感染武漢肺炎，入院治療七天後的死亡風險會高2.8倍。

睡眠窒息症大致分為三種，阻塞性睡眠窒息症則是最常見一種，患者睡覺時喉嚨肌肉會放鬆和暫時阻塞呼吸道，引發嚴重鼻鼾和窒息現象，對糖尿病、肥胖或高血壓人士尤其常見，而肥胖人士感染武漢肺炎風險也較高。

華威大學的科學家分析10項針對阻塞性睡眠窒息症，以及8項有關武漢肺炎死亡風險的研究後發現，阻塞性睡眠窒息症患者一旦感染武漢肺炎，需要入院治療的比例較高，死亡的風險也較高。醫學期刊《糖尿病學》（Diabetologia）一項有關1,300名糖尿病及睡眠窒息症患者的研究更顯示，患者入院治療後七天，死亡風險高2.8倍。

科學家在醫學期刊《睡眠醫學評估》（Sleep Medicine Reviews）承認，阻塞性睡眠窒息症對武漢肺炎患者的影響，仍然需要進一步研究，但領導研究的醫學院副教授米勒（Michelle Miller）認為，武漢肺炎很可能會增加氧化壓力（oxidative stress）和發炎，也會影響控制血壓的緩激肽（bradykinin），所有情況都會對阻塞性睡眠窒息症患者構成影響，「阻塞性睡眠窒息症患者本身狀態已不理想，武漢肺炎對他們的影響會更強烈，那就不足為奇了。」

米勒同時表示，阻塞性睡眠窒息症患者應該更加意識到，如果感染武漢肺炎，阻塞性睡眠窒息可能會帶來額外風險，因此要懂得戴口罩、保持社交距離，並在發現任何症狀後馬上接受檢查，以便盡可能地降低受感染風險。

資料顯示，英國估計有多達150萬人患上阻塞性睡眠窒息症，但當中85％患者未接受診斷，美國的患者數目更多，估計有2,200萬人睡覺期間，會多次出現呼吸暫停的現象。

英國《每日郵報》

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