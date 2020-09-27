鑽石坑公園搜索多年 阿肯色州男子終找到9卡巨鑽

努力不懈是有回報的。美國一名男子自小就喜歡到阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）找尋鑽石，一直都空手而回，到最近他終於成功「奪寶」，尋到一顆重達9.07卡的巨型鑽石。

任職銀行經理的基納德（Kevin Kinard）自小學二年級到鑽石坑州立公園玩過尋找鑽石後就愛上這項活動，自始經常重臨該地，可惜一直無所獲，但他未有放棄，早前趁美國勞動節假期，跟友人再次到訪尋寶地，今次竟拾得公園史上第二大顆的鑽石。

他表示，自己尋找鑽石的策略是「寧濫勿缺」，「任何東西只要看起來像水晶，我都會把他放到袋中帶走」，基納德當時將一顆形狀大小跟彈珠相若的「石頭」袋走，他說：「它看起來很有趣，很有光澤，我以為只是玻璃。」

經歷數小時的探索後，基納德和友人離開前到公園的辦公室鑑定戰利品，片刻後就被告知這是一顆巨鑽，基納德說：「當他們告訴我這個好消息時，我真的熱淚盈眶，我很震驚。這鑽石重9.07卡，而我在9月7日發現，這真的很獨特。」

公園奉行「誰找到就屬誰」（finders keepers）的政策，尋寶者可以將自己所獲悉數帶走，因此有不少人前來碰運氣，自1906年該地首次被發現有鑽石後，鑽石坑州立公園已有超過7.5萬顆鑽石被發掘，

美國有線新聞網絡

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