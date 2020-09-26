國際人物｜天主教徒信生命始於受孕 維權人士憂巴雷特會推翻合法墮胎

美國總統特朗普周六提名48歲保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出任聯邦最高法院大法官，填補本月18日逝世的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）空缺。巴雷特自2017年獲特朗普任命為芝加哥第七巡迴上訴法院法官以來，身為虔誠天主教徒的她在多項熱門重要議題上堅守保守立場，不但反對墮胎，亦曾支持特朗普強硬的移民政策及擴大擁槍權，又裁定被控校園性侵的大學生可更容易對學校提出訴訟。因此支持墮胎權益的組織擔心，一旦巴雷特出任大法官，將會協助推翻具有重要指標意義，美國聯邦最高法院在1973年「羅訴韋德案」( Roe v . Wade）中，承認孕婦可以合法墮胎的全國案例。

由於共和黨人在參議院佔有大多數優勢，相信巴雷特可獲確認為最高法院大法官，成為繼戈薩奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）後，特朗普任內委任的第3位大法官。最高法院內九名大法官屆時將有六人是保守派，令平權人士擔心司法界在墮胎、擁槍權等問題上更傾向保守態度。墮胎維權組織更擔憂巴雷特可能以大法官身份投票，撤銷1973年令全國墮胎合法化的裁決。

雖然巴雷特從未曾直接就墮胎案件作出裁決，但她曾兩度反對廢除印第安納州墮胎限制，包括2018年要求流產後人道埋葬或火化胎兒遺體，以及2019年涉及未成年少女墮胎要獲得父母同意的裁決。

墮胎維權組織指出，巴雷特曾在2003年一份法律期刊上表示，法院應在推翻某些先例的「錯誤」上更靈活變通，擔心如果她出任大法官後，可能會推翻1973年美國聯邦最高法院裁定憲法賦予婦女墮胎的權利。而巴雷特2013年在母校的《聖母雜誌》上也公開談及，她認為生命始於受孕。

2017年，巴雷特在提名出任第七巡迴上訴法院法官的聽證會上，面對參議員范斯坦（Dianne Feinstein）質疑時，表明她的宗教信仰並不影響她當法官所做的裁決。但其後法院裁決特朗普拒絕向未來或需政府援助的特定移民提供合法永久居留權一案時，當時三名法官組成的小組裁定支持挑戰特朗普決定的一方時，巴雷特便提出反對。

另外，巴雷特也曾裁決讓控校園性侵的大學生更容易挑戰校方處理案件方式，一名就讀普渡大學（Purdue University）的男學生提出訴訟，表示自己遭指控性侵後被停學，認為校方因為他的性別而歧視他。巴雷特判決普渡大學有機會因為受害者是女性而選擇相信她，而因為男學生的性別而選擇不接納他的供詞。

巴雷特在2019年反對法院裁定可永久禁止一名非暴力重罪犯擁槍時，表明支持擁槍權，寫道「建國時期的立法機關並未單純因為一個人的罪犯身份，而剝奪他攜帶武器的權利」。

生於新奧爾良的巴雷特是虔誠的天主教徒，她在印第安納州的天主教學校聖母法學院（Notre Dame Law School）取得法律學位。1998年她與另一名作者在法律期刊上撰文寫道，信奉天主教的法官如果忠於教會的教義，道德上不能執行死刑，因此應該在某些案件上迴避。

路透社

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