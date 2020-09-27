政治動盪驅港人英美掃豪宅 經紀︰通常一次過現金付清

全球房地產市場今年被武漢肺炎疫情嚴重打擊，但由於香港政局變動，導致近期港人移民趨勢急增，亦帶動了全球地產交投上升。英國豪宅代理指香港買家推動當地樓市回升，他們喜歡買入最高檔的新樓盤或新近裝修的單位，多數用現金買樓，有些人更會一次過買入多個單位，以便供家人一起居住。除了倫敦，加拿大溫哥華、美國洛杉磯和澳洲悉尼也多了想移居的港人置業，而新加坡、越南和印尼則是港人較便宜的選擇。

英國豪宅代理Glentree執行董事阿布拉姆索恩（Trevor Abrahmsohn）說，希望移民的港人意外刺激英國住宅市場交投，「我們從未見過那麼多來自香港的認真查詢，這些買家尋找市場最高檔（樓盤）」，例如每周租金高達4萬鎊（約39.9萬港元）或賣價達609萬鎊（約5,975萬港元）的單位。

阿布拉姆索恩指出，部份香港顧客受到去年反送中示威和實施國安法影響而決定離開，「有些買家說他們以前從未想過離開，但現在想將資金轉移到英國」。阿布拉姆索恩說，香港買家通常想買新樓，或是最近內部剛翻新的住宅，很多時更會想一次過買入多個單位，以供家人一起居住。Glentree的其中一個客人便有意買入六個鄰近的的單位，另一名香港商人一次過出價擬買入三棟價值8,237萬鎊（約8.073億港元）的住宅。

倫敦房地產中介公司Beauchamp Estates指出，目前在倫敦投資的最大海外買金是中國人和香港人。中國投資者透過Beauchamp購買的房產，包括商人張松橋在倫敦市中心買入價值1.8億鎊（約17.64億港元）的豪宅，以及在倫敦市中心富豪區貝爾格拉維拉（Belgravia）、價值6,800萬鎊（約6.74億港元）的頂層豪華公寓。

Beauchamp Estates執行董事Jeremy Gee說，香港買金與中國人不一樣，通常用現金一次過付清全款，因為從香港資金活動一向不受限制，「但情況可能會改變，這種不確定性可能增加他們對海外資產如物業的興趣」。

加拿大溫哥華地產經紀Lisa Sun表示，最近亦多了不少港人查詢樓盤，「以前我每月大約只有一、兩宗來自香港的查詢，現在一周有五、六宗」。她說買家包括想移民的內地人和香港人，以及想回國定居的加拿大公民。香港買家平均買樓預算為205萬至301萬加元（約1,170至1,716萬港元），傾向買溫哥華市郊新盤，這些地區的公寓或別墅每戶售價從61萬至102萬加元（351萬至585萬港元）起。

美國西岸也是富裕買家投資之選，洛杉磯Compass Real Estate地產經紀弗里德曼（Tomer Fridman）說，今年香港客人查詢數字是過往的三倍，「我們看到大量手持超過2,000萬美元（約1.56億港元）的買家湧入，主要集中Bel-Air社區、比華利山和荷爾貝山（Holmby Hills）這個金三角地區。」

在洛杉磯附近地區工作的拍賣商普拉特（James Pratt）說，現在最受歡迎的住宅類型已有明顯改變，「香港買家過往想在洛杉磯置第二個家，現在他們要移居，不想買大約60萬美元的公寓了，他們想買獨棟住宅」。普拉特的公司在洛杉磯每十宗交易，就有一宗是香港買家花超過1,000萬美元（約7,800萬港元）成交。

普拉特在澳洲悉尼也有業務，過去三個月香港買家查詢升了10%，當中半數想找價值超過1040萬澳元（約5,616萬港元）的住宅。多數人把錢從投資產品轉走，改為購買住宅，場外交易查詢上升15%，顯示有相當數量的客人想私下交易。

普拉特的香港客戶通常在悉尼有家人，平均買樓預算為202萬至520萬澳元（約1,092至2,808萬港元），最受歡迎的地區包括Mosman和Chatswood，他最近在這兩個區各自賣了三間住宅給香港買家。悉尼海港大橋旁面海的高級發展區Barangaroo也很受歡迎，普拉特發現過去12個月香港客戶查詢該區的數字上升了40%，區內一房住宅售價從144萬澳元（約780萬港元）起。

香港的改變或令港人恐懼，導致大量香港買家湧向其他地方，房地產市場受武漢肺炎疫情打擊的城市卻非常歡迎他們，普拉特說「海外買家更多活動，對現在的市場來說是好事」。

東南亞房產因為價格較低，同樣相當受港人歡迎。新加坡被視為穩定的商業中心，新加坡住宅平均呎價僅為2,071新加坡元（約1.16萬港元），遠比全球最貴的香港呎價3.43萬港元要低。吉隆坡住宅平均呎價更只是1,084令吉（約2,106港元），可謂全球最容易負擔置業的地點之一。新加坡地產經紀Peter Ng說，越南和印尼也是具吸引力的投資選擇，兩地房產價格遠比中國和香港低。

英美加最受港人買家歡迎社區

倫敦

Hampstead和Highgate：位於市中心西北鄰近市郊，有大片公園、繁榮大街、優質醫院和學校，提供大面積豪宅和豪華公寓大樓，部份道路更有私人保安，平均房價151萬鎊（約1,482萬港元）

肯辛頓（Kensington）：倫敦市中心最富裕地區之一，名店、餐廳和高等教育院校林立，單位供應以公寓為主，但也有叫價高達1,786萬鎊（約1.75億港元）或更貴的大型獨立房屋，平均房價：222萬鎊（約2,184萬港元）

洛杉磯

荷爾貝山（Holmby Hills）：位於聖莫妮卡山麓，是洛杉磯最富裕社區之一，當地富麗堂皇的莊園吸引不少名人居住，最近便錄得一宗一億美元（約7.8億港元）的破紀錄個案成交，買家希望在中心地區享有寬敞空間和僻靜私隱，平均房價590萬美元（約4,602萬港元）

布倫特伍德（Brentwood）：鄰近聖莫妮卡和洛杉磯市中心，卻保持小鎮風情，適合着重戶外生活人士。高級精品店、餐廳和消閒設施吸引名人、家庭和時髦年輕居民，平均房價500萬美元（約3,900萬港元）

悉尼

Chatswood：充滿活力的國際化都會和商業中心，位於悉尼CBD商務區以北僅16公里。擁有龐大亞洲社群，餐廳和商店種類繁多，運輸和學校網絡良好，平均房價：196萬澳元（約1,061萬港元）

Mosman：高級郊區，被譽為澳洲的比華利山，距離悉尼市中心約8公里，深受家庭歡迎，前往海港十分方便，有多間良好學校，吸引高收入人士。一流海景住宅售價從1040萬澳元（約5,616萬港元）起，平均房價：280萬澳元（約1,513萬港元）

溫哥華

溫哥華西區（Vancouver Westside）：核心地段，擁有數間溫哥華最頂級學校，鄰近列治文區（Richmond），有機場、許多中國餐廳和零售特賣場，前往溫哥華市中心，平均房價：307萬加元（約1,755萬港元）

西溫哥華（West Vancouver）：又稱北岸（North Shore），位於市中心對面橫跨獅門橋（Lions Gate Bridge）之處，多數高級住宅位於山邊，坐擁市景和海景，區內有頂級私立及公立學校，平均房價：513萬加元（約2,925萬港元）

美國《華爾街日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！