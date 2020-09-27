武漢肺炎｜科學家訓練狗隻嗅出病毒 「任何品種都可以做得到」

要控制武漢肺炎疫情，準確和盡早找出感染者是關鍵之一。現時世界各地都有研究人員，訓練人類最忠實的朋友--狗狗，來嗅出病毒，多項不同研究皆發現準確率非常理常，有科學家更指任何犬種在10周內都訓練到成功嗅出病毒。

芬蘭早前推出由國家資助的試驗計劃，由狗隻嗅出病毒的氣味，來判斷是否感染武漢肺炎。芬蘭首都赫爾辛基國際機場上周三起安排4隻嗅探犬進行檢測，具體運作方法是旅客用紙巾拭擦皮膚後，將樣本放在燒杯內，工作人員再將該燒杯混到其他燒杯中，當狗隻嗅到病毒就會作出大叫或躺下等做出回應，表示這是帶有病毒的樣本，該名旅客會被安排再進行病毒基因測試（PCR）。

赫爾辛基大學教授比約克曼（Anna Hielm-Björkman）指，一隻狗能在10秒內得出結果，整個過程1分鐘內就可完成。而機場當局表示，這項計劃將維持4個月，合共的費用只需30萬歐元（約270萬港元），成本遠低於將樣本交給實驗室檢測。

全球不同研究所都正進行相關研究和訓練，法國阿爾福國家獸醫學院（National veterinary school of Alfort）格朗讓教授（Dominique Grandjean）率領了培訓檢測炸彈、癌症和搜救犬的研究團隊訓練嗅出病毒的狗隻，其原理是嗅探出病毒感染其他細胞時，揮發出的化學性物質，因此不論感染者有沒有病癥，只要有病毒潛伏都能嗅出，但就不會嗅出已死亡的病毒。

格朗讓教授安排了8隻狗進行了3次獨立測試，結果顯示成功嗅出病毒的準確率達到83%，有部分狗隻的準確度更高達100%，他說：「主人可以讓其狗接受訓練，如果我們有1萬隻狗可以嗅出病毒，而每隻狗每天可嗅200到300個樣本，這樣我們每天就可進行2、3萬次檢測。」

該研究團隊目前已跟一個法國組織合作，為安老院提供可嗅出病毒的狗隻，格朗讓補充指，檢測的樣本應該由人體抽取，再交給狗檢測，而不是讓狗在人群中徘徊找出感染者。

另一支德國研究團隊也正在進行試驗，漢諾威獸醫學大學（University of Veterinary Medicine Hannover）教授沃爾克（Holger Volk）訓練狗隻嗅聞人類的唾液，來辨別是否感染者。他安排8隻狗檢測1,012個樣本，成功測出陽性的比率為83%，辨別出陰性的準確率更達96%。

訓練能嗅出病毒的狗隻其實不需花太多時間，沃爾克的研究團隊僅花了1周就完成訓練，他指出用狩獵品種的狗種為佳，而格朗讓就表示，只要用8至10周時間，包括混種狗等任何犬種都可訓練成可測出病毒的狗。

不過，雷丁大學（University of Reading）病毒學家鍾斯（Ian Jones）認為這些試驗貶低了大型檢測面對的困難。他說：「這些狗只是嗅出氣味的不同，對於分辨炸藥、毒品或慢性疾病可能有用，但很多病毒感染細胞後，會在代謝（期間）引起跟武漢病毒相似的變化。」

沃爾克表示，他正研究其團隊的狗，是否可以區分不同的病毒，格朗讓則回應指：「不同類型的病毒具有不同易揮發的有機化合物，這些化合物是來自細胞培養物，這意味著這些化合物都是明確地對應不同病毒。」

埃克塞特大學（University of Exeter）醫學院高級臨床講師斯特蘭博士（Dr David Strain）認為如果這訓練計劃成功，長遠來說都一定有好處，因為日後整體疫情水平下降，實時檢測是很有用，他說：「如果對狗進行適當訓練，其成功率極有可能比現有的檢測高，因為不論甚麼氣味，狗都可以嗅出，因此這方法不限於只在上呼吸道有病毒的感染者。」

英國《衞報》

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