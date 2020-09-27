美國大選｜哈里夫婦呼籲美國人投票惹爭議 皇室幕僚：違反與女皇的協議

英國哈里王子和太太梅根早前為《時代》周刊百大人物拍片時，呼籲美國人在大選中投票而備受爭議。有高級皇室幕僚指，二人介入美國大選違反退出皇室時與英女皇達成的協議，損害二人與皇室的關係。

英國皇室一向遵守嚴格的無黨派政策，保持政治中立。哈里夫婦今年1月退出皇室時簽署《桑德靈厄姆協議》，承諾「所做的一切會維護女皇陛下的價值觀」。惟二人在片中形容今次是「一生中最重要的選舉」、呼籲「拒絕仇恨言論、假資訊和網上負面內容」等言論，被外界視為呼籲選民不要投票給特朗普。

一名皇室幕僚指此舉違反協議承諾，「皇室正為此煩惱，在想事情未來走向，以及此事有否遵從協議承諾？感覺上是違反了。」消息指二人言論使皇室尷尬，「如特朗普連任後再訪英，英女皇要跟他說甚麼呢？」

皇室侍臣上周會面討論皇室如何進一步與二人割席，包括完全褫奪二人皇室頭銜。有官員透露，哈里在協議同意缷下他熱愛的軍階，英女皇同意在一年後審視協議時考慮讓他恢復軍階，「如今已變得很困難」。另一消息人士形容哈里「踩入地雷陣，更冒險把皇室牽扯其中」，指他或會被永遠流放。

英國《星期日泰晤士報》

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