TikTok危機｜TikTok「封殺令」生效前夕 內容創作者申請暫緩遭駁回

美國政府要求蘋果和Google的App store美國時間周日深夜起停止向美國用戶提供短片分享程式TikTok下載與更新，三名內容創作者入稟賓夕凡尼亞州法院挑戰封殺令，周六遭法官駁回。

原訟人表示，如果TikTok下架，他們每月會失去數以萬計潛在觀眾及創作者。地區法院法官（Wendy Beetlestone）在判辭寫道，禁令無疑造成不便，但就算申請被駁回，他們仍可為數以百萬計現有追隨者創作、發表、分享內容。

另外，TikTok及其母公司字節跳動上周三向華盛頓美國聯邦地方法院申請禁制令，叫停「封殺令」。字節跳動上周在一場倉促召開的電話聽證會中表示，就算只是暫時禁用，也會造成無法挽回的損害。聯邦法官尼科爾斯（Carl Nichols）將於美東時間周日早上9時30分（香港時間周日晚9時30分）就申請召開聆訊。

「封殺令」原定上周日生效，但字節跳動在禁令生效前夕表示已與美國商業軟件公司甲骨文（Oracle）和零售巨擘沃爾瑪（Walmart）達成初步合作協議。商務部因此將封殺令押後一周，給予三間公司多一周時間確定最終協議。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！