武漢肺炎｜法國醫學界警告 三至四周後疫情恐蔓延全國

法國的高層醫學界人士周日警告，如果法國不採取措施作出改變，數周後疫情恐蔓延到全國，並要面臨長達數以月計的疫情大流行，令國內醫療系統不勝負荷。

法國醫生公會全國理事會（National Council of the Order of Doctors）負責人布埃（Patrick Bouet）說：「第二波疫情來臨的速度比我們想像中快。」報道指，當局針對南部城市馬賽（Marseille）及巴黎這些疫情嚴重的地區，實施最新防疫措施，但引起當地反彈，馬賽的餐廳及酒吧業界周六在當地舉行示威，反對強制停業措施。

布埃表示衞生部長韋朗（Olivier Veran）在本周提出的警告還遠遠不足夠，「他沒有提及若果情況沒有改變，在3至4周後，疫情恐蔓延整個法國，長達秋季及冬季數個月之久」。布埃警告，國內醫療系統將未能應付需求，也沒有醫護人員提供額外支援，他指很多醫護經過早前的努力「都已經精疲力盡、飽受創傷」，無法再填補這些醫療缺口。

根據法國衞生部門周六公佈的數據，全國過去24小時內錄得14,412宗確診病例，稍低於周四及周五錄得的1.6萬宗病例，不過在過去7天，法國共有4,102人住院，其中763人要進入深切治療部。

法新社／中央社

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