荷李活淪陷︰北京審查無孔不入 改劇本改台灣旗圖案 電影公司卑躬屈膝

金錢掛帥的荷李活敢於在作品中冒犯英、德等盟國，但電影公司製片大廠卻對中國卑躬屈膝，除了不敢觸碰「西藏、台灣、天安門」這三大中共禁忌，製片商從選角和劇本都會積極配合中國審查口味，夢工廠(DreamWorks)甚至在關於珠峯探險的動畫電影中，在地圖上將南海納入中國範圍，暗中為中國做政治宣傳。

英國傳媒分析指，從漫威超級英雄電影《奇異博士》的西藏導師改由英國白人飾演，2012年動作片《追擊赤色風暴》把佔領美國的共產黨反派改為北韓人，背後都有中國操弄。北京插手的大片還有占士邦片《新鐵金剛：智破天凶城 》（Skyfall）、《職業特攻隊3》、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）和《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）等等。

電影中有些討好北京之處容易被人發現，有些則藏得更深。中國現時是全球第二大賺錢的電影市場，預計很快會超越美國地位。過去15年來，中國的票房增長了35倍至近100億美元（780億港元），2005年中國只有4,000間電影院，到今年已增長至7萬間。中國公司不斷投資給財政困難的荷李活製片商，但片商要付出沉重代價，讓中國選擇哪些電影可以在中國上映，而每年可以上映的名額只限34部外國片。

報道指，獨裁中國非常容易被冒犯，每部想在中國上映的外國電影，都要先被中國強大的審查機構看過，他們可以要求重寫劇本，或是直接拒絕上映，中方的要求從簡單刪走《職業特攻隊3》上海市景懸掛破內衣一幕，到根本改變劇情、後製修改《追擊赤色風暴》把反派由中國人變為北韓人。夢工場去年的得獎動畫電影《長毛雪寶》（Abominable）雖然是關於珠穆朗瑪峯探險，但片中地圖將南海納入中國控制，又完全忽視西藏的存在，可謂暗中為中國做政治宣傳。

「西藏、台灣、天安門」是電影業內不敢觸碰的三大中共禁忌，荷李活片商意識到如果中國審查機構要他們重拍，電影就會延遲上映多月，因此越來越等不及中國出手就事先自我審查。片商僱用中國「品味專家」確保電影的第一版已可過審，製作出不可能冒犯中國的電影，令美國政治人物和言論自由維權人士咋舌。因此《壯志凌雲：獨行俠》今年預告片出來時，派拉蒙影業（Paramount）已意識到原版電影主角外套背後的日本和台灣旗幟會惹來中國反感，事先將其換掉。

荷李活為配合中國自我審查，對生意可能是好事，但對電影業引以自豪的自由開放價值觀造成沉重打擊。美國學者撰寫的新報告發現，2012年中國准許更多外國電影到中國上映後，荷李活開始選用更多膚色較淺的演員，這個趨勢在中國較受歡迎的動作片和驚悚片特別明顯，學者認為片商此舉是為了配合中國人對淺膚色的偏好。報告作者發現2015年《星球大戰：原力覺醒》中國版海報中，飾演「Finn」的英國黑人男星約翰保也加（John Boyega）相片被縮小，數天後約翰保也加更被Jo malone中國版香水廣告換角，改以內地男演員取代。

今年上映的《花木蘭》真人電影花了五年時間、斥資兩億美元（約15.6億港元）製成，顯然以中國人為目標觀眾，但當觀眾注意到它片尾寫電影部份取景地為中國，更鳴謝新疆八個政府部門時，隨即爆發爭議。新疆有至少100萬維吾爾族人口被囚禁在集中營接受「再教育」，被喻為「種族滅絕」行動，而一些人更認為電影將反派描繪成深膚色包頭巾的民族，會讓中國人自動聯想到維吾爾人，進一步打擊少數民族。

分析點出荷李活超過20年來不敢製作可能冒犯北京的電影這個可悲事實，自1997年畢彼特主演的《西藏七年》和馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《活佛傳》這兩部關於五十年代中國入侵西藏的電影後，再無電影膽敢觸碰北京逆鱗。雖然這兩部電影從未在中國上映，但有份參演的明星、執導的導演和製作公司都被中國列入黑名單。

英國《每日郵報》

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