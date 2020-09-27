脫南事件｜北韓指南韓艦艇入侵水域 警告「立即停止侵犯行為」

北韓周五就「脫南者」遭射殺向南韓總統文在寅公開道歉後，周日又變得強硬，表示正搜索屍體，又指南韓艦艇搜索時入侵北韓水域，警告會「引發新一輪緊張」。

南韓海洋水產部一名漁業指導員上周一在西海鄰近北韓的小延坪島附近執法時，突然離隊失蹤。南韓軍方指，北韓水產事業所船隻翌日在其水域發現了這名筋疲力盡的南韓人，朝方人員穿上防毒面具及保護袍，在海上相隔一段距離盤問他。豈料當晚，北韓水兵便前來開槍射殺這位疑似「脫南者」，又往屍體澆上汽油並點火焚燒。

北韓周五承認於上周二槍殺在南韓西海北端小延坪島失蹤的一名男性公民。金正恩在通知書上為「不幸意外」向文在寅道歉，稱在南韓遭受武漢肺炎病毒威脅的情況下，於北韓海域發生此事，讓文在寅和南韓同胞深感失望，他對此感到愧疚。不過，北韓統一部否認毀屍，稱軍人只是根據國家應急防疫規定，淋汽油當場燒掉入侵者搭載的漂浮物，而非燒屍。

北韓官方朝中社周日發表公報，對南韓當局發出警告，說北韓就「不應該有的不愉快的事件」進行調查，並向南韓通報事件的原委，還有，遵循最高領導機構的意旨，採取必要的安全措施，以免在任何情況下追加發生損害兩韓之間的信任和尊重關係事情。

公報稱北韓在西南海上和西部海岸全域進行搜索，還已經想好「把乘着潮流會入境的屍體按照慣例向南方移交的程式和方法」。

公報引述北韓人民軍海軍西海艦隊通報，指南韓「從9月25日起動員大批艦艇和其他船隻進行推定為搜索目的的行動」，入侵北韓水域，指南韓此舉「引發我方應有的警惕，預示着可能會再次發生另一個不愉快的事件」。

公報指出，北韓並不介意南方在其領海進行任何搜索行動，但絕不能忽視入侵領海行為，並對此嚴正警告，要求南方立即停止「會引發新一輪緊張的擅自侵犯西海海上軍事分界線行為」。

朝中社

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