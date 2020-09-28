高加索戰爭邊緣｜領土衝突踏入第二日 亞美尼亞 阿塞拜疆劍拔弩張

前蘇聯加盟共和國亞美尼亞和阿塞拜疆就爭議領土納戈爾諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發的軍事衝突踏入第二日，雙方都說調派重型軍火，至今造成過百人死傷，國際社會呼籲兩國停火並盡快展開對話。

兩國發生衝突恐影響南高加索地區穩定，當地是主要油氣輸送走廊，對全球市場有重要影響。阿塞拜疆周一宣佈部份軍事動員，外長指自周日衝突以來有6名平民被殺及19人受傷。國際文傳電訊社（Interfax）引述亞美尼亞國防部代表指，200名亞美尼亞人受傷。

納卡地區當局指阿塞拜疆在當地使用重型軍火，報道指有多15名軍人被殺，逾100人受傷，並表示已奪回周日失去的部份領土。當地周日指已經有16名軍人死亡，意味衝突以來已經有31名士兵死亡。

阿塞拜疆國防部則指，亞美尼亞部隊砲擊特爾特鎮（Terter）。中國和俄羅斯等國促請雙方保持克制，俄羅斯要求立即停火，而區內另一勢力土耳其則表明支持盟友阿塞拜疆。

國際文傳電訊社報道，亞美尼亞駐俄羅斯大使周一表示，土耳其由敍利亞北部調派4,000名戰士往阿塞拜疆，並有份參與納卡戰事。阿塞拜疆否認土耳其由敍利亞派兵協助。

路透社／德新社

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