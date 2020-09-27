武漢肺炎●全球疫情｜馬德里數千人示威抗議封鎖措施歧視窮人 希臘難民營現首宗死亡個案

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,293萬，逾99.5萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾710萬宗，死亡人數突破20.4萬人。印度確診人數逼近600萬，位居全球第二，逾9.4萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過471萬，死亡人數約14.1萬。俄羅斯確診人超過114萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

馬德里爆反封鎖遊行

根據法新社統計，全球死亡人數接近100萬，多國疫情反彈，再度收緊限制抗疫，但同時歐洲多國有反封鎖示威，西班牙馬德里幾千人在當局擴大封鎖範圍前夕遊行，抗議封鎖措施針對低收入地區，有歧視之嫌。目前37區實施封鎖，當中以低收入地區為主。有示威者認為，到處的確診人數都在上升，限制措施應該一視同仁。

希臘難民營現首宗死亡個案

希臘首都雅典附近馬拉卡薩（Malakasa）難民營出現首宗死亡個案，死者是61歲阿富汗男子，在雅典一間醫院留醫期間死亡。該營與另外兩個在雅典附近的難民營共住有數千人，但環境惡劣，武肺病毒蔓延引起關注，本月初當局在三營實施隔離檢疫。

希臘萊斯沃斯島莫里亞難民營（Moria Camp）本月疑有難民不滿武漢肺炎隔離令縱火，難民被安置到一個臨時營，當中240人確診。

希臘周日新增218宗確診及3宗死亡個案，累計逾1.7萬宗確診及近380人死亡。

法新社

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