新加坡為環保出力 將建15公里綠色長廊 未來10年全國種100萬棵樹

新加坡希望把大自然融入城市環境，公佈新一波全國綠化計劃，包括興建全長15公里的綠色長廊，打造區內多元生態環境，同時會啟動大型植樹工程，爭取未來10年在全國栽種100萬棵樹。

綠色長廊將座落於新加坡東部的樟宜，會種植包括本土品種在內的各類喬木和灌木，建成後會連接其他廊道，成為都市中的一片綠洲。新加坡副總理兼經濟政策統籌部長、財政部長王瑞傑周六表示，自從武漢肺炎爆發，到公園和自然保護區的民眾大增，因此政府推動甚至加快全國綠化工作，下一個階段會將新加坡建成「大自然中的都市」。

為了落實工程，國家公園局將從年底開始接受公眾諮詢，而且諮詢期不設限制以盡量聽取民意。除了綠色長廊外，公園局同時計劃在新加坡東海岸增設社區花園、康療花園、親親自然遊樂園林等。其中6座康療花園經過特別設計，可以結合園藝康療，紓緩到訪人士的精神疲勞及壓力；親親自然遊樂園林則以兒童為對象，利用天然建材建成玩樂設施，鼓勵兒童自發構思遊戲；另外計劃亦會包括無障礙遊樂場，讓有特殊需要兒童也可享受大自然。

王瑞傑又指，計劃在2030年之前，在全國栽種100萬棵樹木，目前已經種下5.2萬棵樹。

新加坡自然學會會長林肖恩表示，住宅區的植物密度不可能和自然保護區看齊，但新加坡可以參考日本、印度等國家，在寺廟、教堂、花園等地方繼續保護古老森林，屆時社區每隔一段距離就有一小片熱帶雨林，既可以擴大瀕危物種的棲息地，亦可以提高古樹的存活率，遇到風暴吹襲時也不至於全部樹木毀於一旦。

新加坡《聯合早報》

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