英警拘留室遭疑犯5槍殺害 本準備好驚喜求婚 成女友最痛遺憾

英國一名警長在拘留室遭疑犯連開5槍殺害，據指疑犯當時有手銬，而且他被捕時曾被搜身，但仍沒發現他藏有手槍。警長女友的母親傷感表示，女兒與他拍拖已4年，這位未來女婿也正籌備一個秘密的求婚計劃，如今只成為最痛的遺憾。

54歲的警長拉塔納（Matiu Ratana）上周五凌晨2時15分在倫敦南部克羅伊登鎮（Croydon）拘留室遇害。據指兇手是一名23歲「極端主義」槍手，因為藏有彈藥和毒品被捕，事發時他應該已被鎖上手扣。負責為拘留人士提供基本所需的拉塔納上前，準備搜身，結果遭近距離平射，胸口中5槍，送院後死亡。消息人士向傳媒指，之前警員搜不到兇徒藏起的手槍，更指兇徒把如非脱衣搜身或體腔檢查便找不到。

他女友蘇珊（Susan Bushby）的 81 歲母親布什（Penelope Bushby）表示，難以接受「我們不會再見」的事實，「他是一位很好的男人，很愛我女兒，我女兒也同樣愛着他」。拉塔納和蘇珊已拍拖4年，去到談婚論嫁的階段，蘇珊的父親在今年初過身，而拉塔納一直支持她度過傷痛，是她的精神支柱。蘇珊的姊妹泰西耶（Amanda Tessier）指拉塔納很受朋友歡迎，「你所見過的最可愛的男人」，「他絕對投入警察工作，已服務接近30年，他知道在倫敦當警察的危險，他有提過這些，但他視之為工作的一部份」，「這是他受訓並已習慣的東西……我們只是不相信，為何警局內會有人藏着手槍？」，對於他的離世，Sue受到很大打擊，需要朋友安慰。

拉塔納在薩塞克斯（Sussex）戈靈（Goring）居住，與前妻有一名已成年的兒子。他生前曾經任保安員，參與保護戴妃、英女皇母親和前首相馬卓安的工作，在1992年，愛爾蘭共和軍汽車炸彈案中，他亦在現場的附近。他在1989年由新西蘭回到英國後，加入警隊，直至今年已30年，原本預計在數月後退休。另外，他擅於打欖球，又曾當教練，幫助喜歡欖球的年輕人發展興趣。不少人對拉塔納殉職感到悲哀，政客、同袍也致以哀悼，拘留所外有人獻花。

英國《每日郵報》

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