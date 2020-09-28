武漢肺炎｜亞馬遜10月舉行Prime Day大減價 消費旺季提早展開

（北美通訊）受疫情影響，網上零售龍頭亞馬遜把年度Prime Day大減價押後三個月、至10月13日至14日舉行，屆時將推出過百萬項優惠。外界相信此舉將把今年北美的消費旺季提早到10月中展開，但目前疫情尚未完全受控，消費者屆時的消費意欲仍是未知數。

亞馬遜於本周一宣佈今年Prime Day的舉行日期，旗下Prime會員屆時在玩具、電子產品和衣物等每一類貨品，將享有超過100萬項優惠，部分優惠已即日搶先上巿。亞馬遜亦推出新措施，支持小店經濟，由即日起至10月12日，Prime會員凡於亞馬遜特選小商戶購物滿10元（美元，下同），將獲回贈10元現金券，以吸引更多人光顧小店。

亞馬遜由2015年起，每年7月都會舉行Prime Day大減價，旨在吸引更多用戶成為Prime會員、鼓勵現有Prime會員續約、推廣亞馬遜的新產品和服務，以及振興年中銷售額。

今年受疫情影響，世界各地的人們都大幅減少到實體商店購物，轉為光顧亞馬遜等網上零售商，亞馬遜的貨存及物流早前亦出現前所未見的壓力，一度經常出現缺貨、派遞延誤等問題，而要押後Prime Day舉辦日期。

較早前，亞馬遜已要求員工在Prime Day期間取消休假。公司副總裁加尼（Jamil Ghani）表示，他們在徵詢過國際小組的建議後，決定在10月中舉辦Prime Day，並已花數月時間，調整貨倉運作，確保員工在安全環境下工作。

北美年終消費旺季一般由11月感恩節後的「黑色星期五」 （Black Friday）開始，外界認為今年的Prime Day押後到10月舉行，消費旺季亦會提早逾一個月來臨。

受經濟不景、失業率高企影響，目前坊間的假日消費意欲，仍是未知數，但加尼對今年底的巿道有信心，「雖然2020年很多事物已經改變，但人們希望和親朋好友慶祝佳節的心，依然一樣……我預期人們在Prime Day時會提早購買禮物，到假期時便可以有多些時間，陪伴摯親。」

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