國際那些人｜金斯伯格一生致力爭取性別平等 遺願沒實現 淪為政治籌碼

美國已故最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）是美國性別平等開路先鋒，也是美國史上第二位女性大法官，自由派精神領袖。她一生積極推動女性地位，生前努力讓最高法院擺脫政治左右，但現在其席位卻成為11月總統大選的籌碼。

1954年，金斯伯格從康奈爾大學（Cornell University）畢業，其後入讀哈佛法學院，當時500名學生當中，連同她只有9名女性，當丈夫接受了紐約的司法工作時，她便轉校到哥倫比亞大學（Columbia University）繼續學業。

1959年她從哥倫比亞大學法學院首名畢業，雖然成績頂尖，但紐約的律師事務所都沒聘用她。她認為問題出在自己是女性、有孩子加上猶太裔。她後來投身教育界，並積極參與爭取性別平等運動。

1963年她當上羅格斯大學教授；1972年成為哥大法學院第一位終身職女教授，同年她創立「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union）女權計劃，多次在法庭為女性爭取權利，6次打官司打到最高法院，5次勝訴。金斯伯格對女權的主張源於自身受歧視經驗，她在社會安全保障辦公室工作時，因懷孕遭降職，於是她懷第2胎時，刻意隱瞞有孕在身，以免工作再受影響。

在1980年獲總統卡特任命為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官前的10多年間，金斯伯格持續在法庭上爭取性別平等。當時女性的法律地位與男性截然不同，數以百計聯邦與州法律對女性做的事設下重重限制，包括工作、權益、甚至當陪審團都被禁止。

當大法官後，金斯伯格最為人所知的一項主要意見書，是1996年法院裁定維珍尼亞軍事學院（Virginia Military Institute）不收女性的規定無效。她對撤銷州法律禁止同性婚姻的法案投下同意票，並兩度拯救奧巴馬醫改法案，也是美國史上第一位主持同性婚禮的法官。金斯伯格替女性爭權，也曾為男性辯護，以此為例指出性別歧視問題「影響每個人」。

一生都為以女性身份，為女性地位打拼，金斯伯格同時也有一個相當完滿的家庭。她17歲就讀康奈爾大學時認識了日後的另一半馬丁（Martin Ginsburg），金斯伯格說馬丁深深吸引她，兩人在大學畢業後結婚。他們會為彼此大聲朗讀狄更斯和托爾斯泰的作品，是一對愛書伴侶，二人一共有7名子女，其中2個是領養。

國家公共廣播電台（NPR）報道，金斯伯格在辭世前幾天，叮囑其畢業於哈佛大學法學院的外孫女斯佩拉（Clara Spera）說：「我最強烈的願望是在新總統就職前，我的席位不會被替換。」

斯佩拉還說，外婆生前努力讓最高法院擺脫政治左右，想不到她逝世後的大法官提名過程，在總統特朗普主導下變得如此緊張。

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