【時尚界MeToo】

巴黎時裝展今日揭幕，然而向性暴力公開說不的#MeToo女權運動亦同時在當地時尚界拉開戰幔，四名前模特兒自揭年輕時遭金牌經理人馬里（Gérald Marie，圖）性侵或強姦，法國檢方考慮提告。不過，馬里否認所有指控。

現年70歲的馬里曾擔任著名模特兒公司Elite歐洲分部主席長達25年，人脈甚廣的他在紙醉金迷的巴黎時尚界有呼風喚雨的本領，過去也捲入一些桃色醜聞，今次卻是有四位女模特兒挺身而出，實名指控他性侵，令案件進入司法程序。其中一位受害人便是曾混入模特兒界三年，揭露過業界黑幕的卧底記者布林克沃思（Lisa Brinkworth）。

「無形高牆包庇性侵」

布林克沃思形容模特兒界一直「有一道無形的高牆包庇性侵」。她憶述在1998年米蘭一個模特兒飯局上認識馬里和其他公司高層，席上這些老男人除了句句黃腔，三杯落肚還手多多，把在場身穿迷你裙少女拉坐到他們的大腿上，再施展祿山之爪。布林克沃思其後在一間俱樂部被馬里性侵，她指對方事後還裝着若無其事，「自覺那一刻已由記者變成受害人」。

現年51歲的奧蒂斯（CarréOtis）是影星米奇洛基（Mickey Rourke）前妻。她透露17歲時由美國遠赴巴黎，想闖一番事業，卻不幸遭馬里強暴，但當時年少又沒有家人在身邊，不敢揭發馬里的獸行，「來自經理人、攝影師及造型師的性侵行為曾被視為理所當然，若你不屈服，便沒有工作機會」。

不過，已為兩女之母的她認為不能再沉默下去，「壞人仍橫行業界，必須要制止，我有女兒，絕不想她們在性騷擾或性侵正常化的國度中成長。」

另一名受害者多德（Jill Dodd）則表示，20歲時被對方強姦，憶述當年在巴黎發展時，經理人公司每周都會安排她們出席多晚的豪華派對，「那是在有錢人的大宅舉行，參加者全是古怪老頭，一看便知道我們不是花瓶便是派對性伴」。多德指這經歷讓她一直自責，患上創傷後壓力症候群，對男人失去信任，「我很害怕，多年來都羞於啟齒，直至我接受治療，才把這件事說出來」

入稟的還有模特兒卡爾森（Ebba Karlsson），她指31年前曾在巴黎被馬里性侵，不久便離開Elite返回瑞典，她形容這段可怕的經歷對心理造成創傷。

四女供詞交法院待起訴

馬里則回應：「現在我不適宜評論那些聲稱是我過去不當行為的指控，唯一要澄清是我沒有做過。」四女的供詞已交上法院，由檢察官決定是否有足夠證據提出起訴。代表四人的律師珍妮也同時要求檢方，起訴另一名模特兒經理人布魯內爾（Jean-Luc Brunel），指控他干犯強姦及替已故美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前扯皮條。

英國《星期日泰晤士報》