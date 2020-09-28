天下圍中｜安倍卸任受訪 憶4年前以東亞形勢圖說服特朗普抗衡中國

剛卸任的日本前首相安倍晉三早前接受《日本經濟新聞》訪問，透露他在2016年11月訪問美國時，曾與當時準備就任美國總統的特朗普會談，討論到中國軍事崛起可能對日美同盟的影響，他認為特朗普執政後的表現，顯示他的說話有效果，「我說服特朗普對抗中國」。另外，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信回應日前中國國家主席習近平的「伊斯蘭教中國化」言論，指出日本將保持擔憂並持續關注，並預計會在下月中國外長王毅訪問日本時，向中國表達日本的立場。

安倍指特朗普在競選總統時曾表示要從遠東撤軍、修正日美同盟，此舉會令日本外交面臨緊張局面，但在特朗普正式就任之前，安倍向他闡述中國對日美同盟帶來的危機，安倍認為這是日本能與美國保持穩固關係的起點，此直至他卸任前也沒變。

2016年11月17日，安倍與特朗普在特朗普大廈（Trump Tower）會談約一個半小時，據指是超出預定時間一倍。安倍是特朗普成功當選總統之後，首位會見的外國首腦。當時安倍對特朗普表示：「你打敗（政治精英）獲勝。我也曾以在野黨的身份進行挑戰，完成政黨交替。」而特朗普則回應：「這是我們的共同點。」

《環球時報》引述《日本經濟新聞》26日報道稱，安倍認為，「特朗普與此前的美國總統類型截然不同。在他就任之前會見一下比較好」，如果當時無法就日美同盟以及經濟貿易達成共識，日本恐怕就無法維持此外交局面。他又透露，當時拿出中國和東亞形勢的圖表來說服特朗普，特朗普問道：「中國從何時，以甚樣的速度增加軍費？」他回答：「中國近30年增加約40倍軍費。世界上沒有其他以這個速度增加（軍費）的國家。」，並指特朗普對此感到十分吃驚。

據報指安倍還以中國的潛艇數量為例，指出這些潛艇的「目標就是在西太平洋地區活動的美軍第七艦隊」，安倍指這不僅是日本要面對的問題，也是美國的問題，希望美國保持「存在感」，及後日美共同主張「印太自由開放」，又獲得澳洲等國家支持。

安倍又指，在與特朗普的首次見面中，「約他打高爾夫球也是目的之一」，安倍任內共與特朗普進行5次「高爾夫外交」，正式會談有14次。安倍稱，特朗普常對他說「短期來看北韓是問題，中長期來看，中國是問題」，反映自己首次與他會面時的表態奏效。日本《讀賣新聞》上周六的報道亦指，安倍的胞弟、日本現任防衞大臣岸信夫接受訪問時曾表示，將進一步強化日美同盟的重要性，希望兩國在太空、網絡、電磁波等新領域加強合作。

近日習近平在中共中央第三次新疆工作座談中，提出「伊斯蘭教中國化」及治理新疆8個堅持，加藤勝信今天在記者會中回應指，對於新疆維吾爾族等人權議題，將保持擔憂並持續關注。他又指自由、人權與法治是國際社會的普遍價值，包括中國在內，都應尊重此一普世價值，這是很重要的事。下月王毅將訪問日本，與外務大臣茂木敏充會談，加藤勝信表示，希望藉此機會，向中國表達日本所有的立場。

中通社／中央社

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