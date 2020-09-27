東京申奧委員會被揭常向國際奧委會送禮 包括高級筆及座檯鐘支出逾$70萬

日本共同社報道，東京奧運申辦委員會在2013年申奧期間，向鐘錶廠家等3間公司支付共超過1,000萬日圓（約73萬港元），報道引述申奧相關人士證實，委員會「經常送出座檯鐘及高級原子筆作問候禮物」，可能是向國際奧委會（IOC）的委員們送禮。

報道指，東京奧運申辦委員會在2013年5月到8月申奧期間，分開多次向3間鐘錶廠包括精工鐘錶、和光、MIKIMOTO（御木本）支付共超過1,000萬日圓。申辦委員會高層官員透露，單份禮物的價值介乎1萬日圓（734港元）到2萬日圓（1,468港元）。

國際奧委會理論上禁止奧運相關人士收受禮物，但也有列明「可根據國家地區習俗，僅允許收取價值較低的禮物」，但未有明確說明金額。

東京奧組委理事高橋治之接受國際調查記者聯盟（ICIJ）訪問時回應：「當時把價值一萬數千日圓的數碼相機和數萬日圓的精工鐘錶作為小禮物四處發放，這是在IOC倫理規定範圍內，或者說沒有大幅超過（規定）。」

另外共同社較早前報道，東京奧運申辦委員會聘請的新加坡顧問公司「Black Tidings」，在申奧成功前後支付約2億日圓（288.6萬港元）予時任國際田徑總會（IAAF）主席暨IOC委員拉迪亞克（Lamine Diack）的兒子，在2013年9月競逐東京主辦2020年奧運成功時，迪亞克對非洲的投票意向具有影響力。

共同社／《蘋果》資料室

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