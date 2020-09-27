法官出手阻特朗普｜TikTok下架令生效在即 美法官頒令暫緩生效

美國政府要求蘋果和Google的App store美國時間周日深夜起停止向美國用戶提供短片分享程式TikTok下載與更新，TikTok及母公司字節跳動上周三入稟華盛頓聯邦法院申請暫緩執行禁令，聆訊罕有於周日進行，法官在下架令生效前數小時頒令，使下架令暫緩生效。

TikTok代表律師在90分鐘聆訊中，指禁令「前所未有」而且「不理性」，指出既然談判仍在進行，禁令根本無迫切性，只為打擊TikTok。美國司法部則認為，容許美國人繼續下載TikTok，將干擾總統判斷TikTok對國安影響、改變TikTok與美國外來投資審查委員會（CFIUS）談判的形勢、容許新用戶敏感而寶貴的資料繼續傳到字節跳動。

美國總統特朗普8月初簽署行政命令，禁止美國個人及企業與TikTok及微信海外版WeChat交易，商務部繼而宣佈本月20日起禁止包括Apple與Google等美國的app商店提供TikTok下載及更新。由於字節跳動在禁令生效前夕宣佈已就TikTok美國業務賣盤達成初步協議，商務部准許禁令延後一周，至美東時間周日深夜11時59分（香港時間周一早上11時59分）生效。

字節跳動、美國商業軟件公司甲骨文（Oracle）和零售巨擘沃爾瑪（Walmart）上周六宣佈達成初步協議，將成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國與全球大部分的業務。字節跳動上周一表示，當與甲骨文和沃爾瑪組成新公司TikTok Global後，它將擁有八成股權，而TikTok Global 將成為其附屬公司。但甲骨文同日指出，字節跳動在TikTok的股權將分配給其投資者，指字節跳動在TikTok Global 中沒有權益，令出售計劃存在隱憂。這項合作協議正由CFIUS審核。

字節跳動上周四宣佈，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，已經向北京市商務局提交了許可申請，正在等待北京市商務局的決定。中國商務部亦證實收到申請，強調將按相關規定和程序，依法依規處理。

路透社／《蘋果》資料室

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