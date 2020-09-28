高加索戰爭邊緣｜種族緊張與歷史宿怨 亞美尼亞阿塞拜疆領土糾紛30年

位於高加索地區的亞美尼亞阿塞拜疆周日再度爆發衝突，重新點燃雙方30年來的嚴重糾紛，兩國長期為主張脫離阿塞拜疆的納戈爾諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）發生領土紛爭。亞美尼亞分離主義分子掌控的納卡地區位於阿塞拜疆境內，未與亞美尼亞相連。

2016以來最大衝突

周日的戰事較以往不時發生的邊界衝突嚴重許多，兩國政府都以「戰爭」形容這場衝突，此前最大一次衝突是在2016年４月，當時共造成110人死亡。截至周一，納卡地區最近一輪衝突至少造成59名軍人死亡，兩國據報也有平民死傷。

事實上，今年7月間就曾爆發一場小型衝突，介入外交調停的美國、法國、俄羅斯意見不同且在其他議題上歧見日深，衝突幾乎被人遺忘，直到周日戰事升溫。當時邊境衝突造成至少16人死亡，更觸發阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行近年來最大型示威，要求收復納卡地區。

前蘇聯解體後兩國歷史宿怨

《華盛頓郵報》報道，阿塞拜疆與亞美尼亞的衝突可回溯至前蘇聯解體。阿塞拜疆境內以亞美尼亞人占多數的納卡地區出走宣佈獨立，引發戰爭造成至少2萬人喪生、100萬人流離失所。

在蘇聯解體前夕的1988年，阿塞拜疆軍隊與亞美尼亞分離主義分子展開血腥戰爭，形同獨立國的納卡地區淪入亞美尼亞人之手，直到1994年，雙方才簽訂停火協議。儘管兩國簽了停火協議，當地仍動盪不安，邊界時有衝突，歐洲安全與合作組織（OSCE）數十年來調停對話都無法解決。國際危機組織（ICG）自2015年以來已通報近300宗突發事件。

土、俄介入恐致地區不穩

《紐約時報》指出，納卡地區捲入種族衝突與大國競逐，是6個所謂前蘇聯遺下的冷衝突之一，冷衝突（frozen conflict）是指武裝衝突結束，但沒有和平協議或其他各方滿意的方案，衝突隨時會重啟。

冷衝突導致有6個「獨立國」散布於格魯吉亞（Georgia）、烏克蘭、摩爾多瓦（Moldova）與阿塞拜疆，但大多不被承認，但納卡地區因亞阿種族仇恨深加上俄羅斯介入，較其他5個地區更醒目，也是唯一沒有俄軍占領的冷衝突地區。

今次之所以令觀察家更加憂心，是因為阿塞拜疆盟友土耳其的介入，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）比以往更加公然為阿塞拜疆撐腰，令土、俄在區域內再陷對立，一如雙方在敍利亞內戰上的分歧。埃爾多安稱亞美尼亞是此區和平的最大威脅，周一要求亞美尼亞終止「佔領」納卡地區。

土耳其與亞美尼亞沒有邦交，而傳統上，俄羅斯被視為是亞美尼亞的盟國。亞土之間長年不和，亞美尼亞指土耳其的前身鄂圖曼帝國，在第一次大戰時發動種族清洗，屠殺、驅逐了150萬亞美尼亞人，即使事隔百年兩國仍未和解。

納卡地區小檔案

納卡地區是個山嶺地區，面積約4,400平方公里，傳統人口結構為基督教亞美尼亞人與穆斯林土耳其人。維基百科顯示當地人口約14萬。

在前蘇聯時代，納卡地區是阿塞拜疆的一個自治區，時至今日，當地主要人口為亞美尼亞人，但國際大多承認納卡地區是阿塞拜疆的一部分。

中央社／美國《紐約時報》／英國廣泛公司

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