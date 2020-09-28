美國大選●懶人包｜ 《紐時》報道為特朗普投下震撼彈 一文解釋殺傷力

《紐約時報》周日投下震撼彈，揭露特朗普在2016年當選美國總統的那一年，只交了750美元（5,850港元）的聯邦入息稅，同時指特朗普的商業帝國因為巨額虧損，過去18年有11年根本不需繳入息稅。這消息無疑會為特朗普競逐連任帶來巨大打擊，報道分析指出，他花了數十年來塑造成功商人這個身份，4年前正是靠這身份的號召力，成功贏得總統大選，民調機構蓋洛普（Gallup）在2016年2月的調查發現，共和黨人視特朗普的商人背景，為支持他的第二重要原因。直至現在，仍有不少選民都指他在商業上的成功，是他精明的證據。

以下是《紐時》的報道重點。

2016和2017年僅支付750美元稅

報道中指，研究了特朗普18年來的稅務資料後，發現他的確有繳交合共9,500萬美元（7.41億港元）的稅金，但他同時收回高達7,290萬美元（5.69億港元）的聯邦退稅，據稱他還從州和地方政府獲得2,120萬美元（1.65億港元）退款，這些退稅是根據他提交的聯邦文件批出，收回大部分他已繳交的稅金。

由於這些退稅相當巨額，令特朗普在2000至2017年間，平均每年實際只繳交了140萬美元（1,092萬港元）聯邦稅。相對地，美國收入最高的0.001%的人口，同一時段平均每年要繳納2500萬（1.95億港元）美元。

將奢華生活開支歸類為商業開支

《紐時》指出，特朗普擁有的房屋、私人飛機和高爾夫球場，其實都是屬於其家族業務，因此特朗普將相關的支出都歸類為業務支出。由於企業可以將業務開支註銷，有助減低特朗普的應繳稅額。

由特朗普監製告主持電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice）就盡顯他的奢華生活，乘坐私人飛機出行及花7萬美元（54.6萬港元）理髮等。

名下著名企業蝕錢動搖支持根基

特朗普經常強調，他旗下的酒店品牌、高爾夫球場和度假村，都是他作為成功商人和企業家的證據，但《紐時》表示，這些廣為人知的資產，其實都正在虧蝕。

《紐時》指，自2000年以來，特朗普旗下的高爾夫球場已合共蝕3.15億（24.57億港元）美元，其中包括他描述為其商業帝國的皇冠上明珠、位於佛羅里達州的邁亞密多拉爾度假村（Trump National Doral Miami）。此外，位於華盛頓的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）也損失了5,500萬（4.29億港元）美元，將影響其「成功商人」身份，動搖其支持根基。

「外國勢力」增資產收入

自從特朗普開始競選總統的工程後，《紐時》發現有不少團體、外國政府和政客都對他的物業資產投入大量資金，令特朗普這些收入的合法性存疑。

《紐時》列出一系列可疑的收入增長，包括自2015年以來，佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）度假村因會員數量激增，每年增加至少500萬美元（3,900萬港元）收入，以及葛培理佈道協會（Billy Graham Evangelistic Association）2017年在華盛頓的酒店至少花費397,602美元（310萬港元）。

此外，特朗普在美國以外的發展項目也為帶來不少資金，菲律賓為他進賬300萬美元（2,340萬港元），印度有230萬美元（1,794萬港元），而土耳其亦帶來100萬美元。（780萬港元）

債務危機

《紐時》認為，特朗普正背負著4億2100萬美元（32.84億港元）的貸款，大部分將會於4年內到期，其中特朗普商業帝國的象徵、坐落紐約曼哈頓特的朗普大廈（Trump Tower）的1億美元（7.8億港元）抵押貸款，亦會將於2022年到期。

美國《紐約時報》/美聯社

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