國際那些人｜按案例立場配搭法袍領飾 金斯伯格幽默又時尚變「全民偶像」

美國已故最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）雖是鐵面判官，但生前熱愛時尚又富幽默感，形象貼地，令她成為美國的全民偶像。她也會依照案例不同立場配搭不周領飾，因此飾物也成為她的象徵和標記。

金斯伯格在法庭上經常嚴詞表達「不同意見」（dissent），令她得到外界關注，有支持者借用饒舌歌手「聲名狼藉先生」（Notorious BIG）的名字，在網絡為她取了「聲名狼藉的RBG」（Notorious RBG）的綽號。

紐約大學法學院學生克尼日尼克（Shana Knizhnik）2013年在Tumblr開設了Notorious RBG帳號，將金斯伯格介紹給年輕女權主義者，讓她搖身一變成為流行文化象徵，連她常在法袍上配戴的飾物都成為焦點。

金斯伯格熱愛時尚，會收藏來自世界各地的領飾。《紐約時報》指她的領飾不只是時尚配件，也是她的象徵和標記，融合各種意義。她會依對案例不同立場配搭領飾——表達「主要意見」的領飾，是金屬環與織物組成，邊沿是珠飾；「不同意見」領飾是一條黑帶串起的釘扣鏈。她最愛的就是南非製白色網狀領飾。

《紐時》稱討論有權力女性的穿著，往往被視為不尊重之舉，但若不注意金斯伯格這方面的心思，猶如不尊重她在各方面展現的細節。

金斯伯格還有幽默感和貼地一面，2015年她在奧巴馬發表國情咨文時打瞌睡，2010年也曾出現過同樣情況。她坦言是因為事前在晚餐時喝了紅酒，導致在演說過程「不是百分之百清醒」。在大法官蘇特（David Souter）退休前，就是由他負責讓金斯伯格保持清醒，如今這個「重責」就落在布雷耶（Stephen Breyer）和肯尼迪（Anthony Kennedy）上，他們都表示對於要叫醒她「有些膽怯」。

台灣《蘋果新聞網》

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