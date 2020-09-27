超模界性醜聞｜3女指控超模公司「Elite」高層涉強姦性侵 冀更多受害人挺身而出

英國《泰晤士報》報道，著名模特兒公司「Elite」一名前老闆被指在多年前強姦或性侵至少三名年輕女模特兒，他將在法國面臨調查。涉事的女子表示，她們現在把事情說出來，是希望再有其他人挺身而出，以保護行內的年輕女性。

報道引述提交到巴黎檢方的法律文件指，兩名當時分別是17歲及20歲的前模特兒指控馬里（Gérald Marie） 強姦，馬里曾擔任「Elite」的歐洲分部主席25年，現在是巴黎模特兒公司「Oui Management」的主席。一名女子也表示，她在1980年代至1990年代，在馬里的辦公室的一場會議中遭到他性侵。

另外，一名當年進入模特兒界調查的英國廣播公司前臥底記者布林克沃斯（Lisa Brinkworth）指出，她也曾被馬里侵犯。目前巴黎檢方未有啟動任何刑事訴訟，檢方將要先考慮是否有足夠證據進行調查。馬里否認有關指控，他說：「對於這些說我過去做出不當行為的指控，我要明確否認指控，但除此之外這個時候我不適合評論更多。」

現年51歲、來自美國的奧蒂斯（Carré Otis）是其中一名受害人，她曾經為「Calvin Klein」、「Guess」等品牌擔任模特兒，出現過在很多雜誌封面，她在17歲前往巴黎的「Elite」工作，當時她獨自身處異地，事發後未有把事情說出來，但現在她拒絕沉默。她現育有兩名分別12歲至13歲的女兒，她表示要說出來去支持其他行內的性侵受害者，「我們行內仍然有犯罪人士存在，這必須停止，我有女兒，不希望她們在性騷擾或性侵犯正常化的生活中長大」。

60歲的多德（Jill Dodd）也聲稱遭到馬里強姦，她在1980年前往法國加入模特兒公司「Paris Planning」，當時她20歲。多德指她有多年時間感到「自責」、不能信任男性、患有創傷後壓力障礙，「我很害怕及對事件感到羞恥，多年來我一直沒有談論它，直到我接受治療，我才開始討論。可以肯定這仍影響我的生活，我不知道是否真的會消失」。

現年51歲、來自瑞典的卡爾森（Ebba Karlsson）也稱試過在工作期間遭馬里侵犯，事件發生後不久，她向「Elite」表示自己要返回瑞典，形容事情令她「受創」。

英國《泰晤士報》

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