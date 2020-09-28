孕婦救夫｜驚見丈夫游水水域染紅現鯊魚鰭 孕妻立即跳海救夫

美國一名男子在佛羅里達群島（Florida Keys）附近水域游泳時，遇上鯊魚還被襲擊，其懷孕妻子看見丈夫下水後海水染紅，加上有鯊魚鰭在附近徘徊，便立即跳入海中，將丈夫拉回安全地方。

據美國有線新聞網絡報道，這對居住在亞特蘭大（Atlanta）的美國夫婦上周日跟家人到佛羅里達州度假，一行人乘坐私人遊艇到位於邁亞密南方、長約125英里的松布雷羅礁（Sombrero Reef）探索遊玩。

30歲的丈夫埃迪（Andrew Eddy）當時看到其他船有人下海游泳，他也毫不猶疑跳入海中暢泳，但很快他就被鯊魚撞傷並流血。據目擊者聲稱，當時看到一條2.4米至3米長的公牛鯊（Bull shark）撞向埃迪，還盯上他的肩膀。

埃迪的妻子瑪戈（Margot Dukes-Eddy）其後發現「海上有鯊魚背鰭，眼前海水被鮮血染紅」，「立即毫不猶豫跳入海拯救丈夫，將他拉回船上的安全地方」。埃迪被救上船後被帶到松布雷羅沙灘，再由直升機送到邁亞密一間醫院。

門羅縣（Monroe County）警方的報告指，埃迪肩膀的傷勢相當嚴重，還表示當日稍早時間曾接到該片水域有一條公牛鯊出沒的報告。

根據美國佛羅里達大學的國際鯊魚襲擊檔案顯示，門羅縣自1882年以來只發生過17宗鯊魚在未受刺激下襲擊人的事件，故今次鯊魚襲人事件更顯得罕見。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！