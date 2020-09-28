蓬佩奧訪歐｜曾反對中梵協議 教宗方濟各拒接見

意大利傳媒指教宗方濟各拒絕接見美國國務卿蓬佩奧，稱因為擔心影響美國即將舉行的大選，此舉恐令美國與梵蒂岡之間的關係變得緊張。

蓬佩奧周日起出訪歐洲，其中一站是梵蒂岡，據報他此行將會與教宗會面，並反對梵蒂岡和中國續簽下月到期的《主教任命臨時協議》。他早前曾投書天主教期刊並發佈一系列推文，認為梵蒂岡不應該延長中梵協議，以免危及自身的道德權威。

意大利《共和國報》上周報道，教宗拒絕接見蓬佩奧，理由是美國大選臨近；而蓬佩奧仍然會與教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）見面。不過，當中可能另有隱情，蓬佩奧曾公開呼籲梵蒂岡放棄與中國延長主教任命協議，而且有國務院官員曾表示，蓬佩奧將會藉訪歐行程跟教廷討論不同問題，包括會向梵蒂岡表達對中國宗教自由情況感到關切，例如北京當局壓迫宗教少數族群和中國天主教徒陷入困境等，預料在論壇演說時也會提及相關問題。

身在羅馬的梵蒂岡專家奧康奈爾（Gerard O’Connell）認為，蓬佩奧的評論主要是針對國內保守天主教徒，其策略同時存在國內與國際要素，但有關評論「引起梵蒂岡的關注，如果你是來與某人對話的，你不會在抵埗前就開火。如果他們認為可以向教宗施壓就會改變他的立場，那只是自欺欺人」。

英國《衞報》／《每日電訊報》

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