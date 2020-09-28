沙地古老湖泊發現12萬年前腳印 料為最早人類生命證據

沙地阿拉伯考古人員在一個古老湖泊，發現幾百個距今12萬年的遠古人類和動物腳印，相信是當地最古老的人類生命證據。

考古人員是在內夫得沙漠（Nefud Desert）阿拉特哈古湖（Alathar）研究期間，發現這批總數376個化石腳印，腳印全部因沉積物侵蝕而外露。考古學家鑑定後相信當中有七個腳印相信屬於人類，如果獲得確認，這些腳印可能就是遠古人類遷入阿拉伯半島的最早期證據。其他還包括馬、駱駝和大象的腳印，其中大象早於40萬年前已在黎凡特（Levant）滅絕。

考古學家同時認為，湖邊有密集的腳印，反映天氣乾旱和水源減少，人類可能利用附近地區取水和覓食。另外，這些腳印可以追溯到上一個冰期之間，當時潮濕的環境，加快人類和動物在原本由沙漠組成的地區內活動，而化石及考古紀錄都顯示，這些條件有助遠古人類從非洲遷移到黎凡特。

在德國馬克斯普朗克化學生態研究所工作的斯圖爾特（Mathew Stewart），也是今次腳印研究的主要作者之一，他認為腳印是一種化石證據的獨特形式，能夠及時提供快照，顯示研究人員無法從其他紀錄得到的解析度，而上一個冰期之後回復涼爽天氣，考古學家才取得尼安德塔人（Neanderthals）進入有關地區的確切證據，腳印因此很可能代表人類或智人，另外由於現場缺乏石製工具或動物屍體的證據，顯示當時的人類和動物只是短暫停留湖泊。

美國有線新聞網絡

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