英32大學爆武肺　4,000人禁足

英國武漢肺炎疫情升溫，最少32間大學相繼出現感染個案，多達4,000名學生被禁足隔離，校園瀰漫恐慌情緒，有學生指他們並非罪犯不應被囚禁，擔心影響精神健康。

曼徹斯特城市大學伯利校區和劍橋廳學生宿舍有127人確診後，市政府要求14日隔離檢疫，全校1,700名學生被禁足。有學生指上周五晚準備外出時被保安及警員阻止，情況恐慌又混亂。

上周參與首相約翰遜抗疫小組會議的牛津大學實證醫學教授海內根稱，政府措施協助各行各業但卻壓制學生，有學生違反社交距離規定被罰800英鎊（約7,900港元）罰款，已告訴約翰遜政府冒着失去失輕人信任的風險，「我們應免收學費，我們要求他們重返校園，但開始有新增個案迹象時卻壓制他們」。

倫敦逾萬人反檢疫阻自由

英國大學生一年繳交高達約9.1萬港元學費，住宿租金另計，有受影響學生及家長要求大學退還。全國學生會主席肯尼迪說，今年是大學不明朗和動盪的一年，須認真考慮對學習質素受重大影響的學生開支情況，亦應免罰終止離校回家學生的租約。

另外，逾萬人前天在倫敦特拉法加廣場示威，抗議檢疫限制公民自由，警方試圖驅散違反社交距離規定的示威者時雙方衝突，九名警員受傷，16人被捕。受疫情影響，民調顯示在野工黨支持率自去年7月以來，首次領先執政保守黨3個百分點，保守黨支持率為39％。

英國廣播公司/《星期日郵報》/《星斯日泰晤士報》