明尼阿波利斯「廢警」改革爛尾

美國明尼阿波利斯市自黑人佛洛伊德被警員跪頸致死案後，在連串反警暴和種族公義的示威呼聲中，市議會九名議員6月許下「結束我們已知的配備警隊形式」承諾，惟隨着政治風向轉移，廢警的改革力量在制度內外也漸漸消散。

稱非字面上解散

對於何謂「結束我們已知的配備警隊形式」，有市議員直指各人詮譯各有不同。部份社運人士認為應從字面上理解提議，亦即朝向解散警隊的方向前進；部份人相信提議的意思是把部份警隊預算調撥至社會計劃；有人則認為提議是指向無警的未來。不過有議員指各界廣泛反對這做法。有支持提議的市議員指應從「精神上」而非字面上理解議案。

意義含混的倡議挑起了溫和派與進步派、年輕與年長，以及白人與黑人之間的角力；同時成為共和黨指摘自由派或民主黨反對執法制度的話柄，亦成為同樣反對該提議的民主黨總統候選人拜登的一根刺。拜登更明言倡議在民主黨建制派內沒有市場。

市長弗雷明言拒絕提議，指提議使城市在關鍵時刻引起不穩。市議會主席本德承認，「我們的承諾在社區和自己的選區內引起了誤會」。她與其他市議員試圖協商，最終陷入兩難：要不接受語義不明的解散警隊提議，要不在街頭運動沸騰時與社運人士唱反調。

不過支持提議的九名市議員實際上也沒有足夠政治能量解散警隊，其中約翰遜指部份市議員開初已知闖禍，想盡辦法解決。市議會之後通過提出是否把維護公共安全的職責交予新部門一事進行公投，被憲章委員會反對。

有民調顯示，連同50%的黑人在內，不少居民反對縮減警隊。有黑人社區領袖直言，為政治僵局付出代價的社區正是政治領袖承諾協助的社區，斥市議會沒有諮詢有色人種意見，讓社區陷入不安。

廢警已無望落實，取而代之的是被進步派人士唾棄的小修小補。如該市禁止了警員鎖頸，推行緩和情勢的新要求，以及更改匯報使用武力的措施。

美國《紐約時報》