美國大選｜被《紐時》爆過去15年中有10年無交入息稅 特朗普：假新聞

本身是地產大亨的美國總統特朗普，周日被《紐約時報》揭露他在2016年，即他當選總統的那年，僅交750美元（5,850港元）聯邦入息稅。

《紐時》援引20多年的報稅資料，指特朗普入主白宮首年，亦僅交750美元。縱然他直至2018年從其電視真人騷及其他贊助及許可協議收取共4.274億美元（約33億港元），但過去15年之中，特朗普有10年報稱蝕錢多過賺錢，所以沒有納入息稅。報道指特朗普在2018年財務狀況報告中報稱蝕4,740萬美元（約3.7億港元），收入僅4,349萬美元（約3.4億港元）。

報道在距大選僅五周之時曝光，特朗普即時在白宮回應，指之為「完全是假新聞，虛構的，假的」，強調有納稅，但沒說細節。

特朗普集團（Trump Organization）律師加滕（Alan Garten）表示，《紐時》報道很大部份「似乎不確」，說特朗普向聯邦政府繳納數千萬美元，包括自2015年競選總統時開始所納的數百萬個人稅。

特朗普四年前競選時，已經堅拒公開稅務紀錄，為美國現代史上首位拒絕公開報稅表的總統。MSNBC曾於2017公開特朗普2005年的報稅表，記錄特朗普於2005年有1.53億美元（約11.9億港元）收入，繳了3,800萬美元（約2.9億港元）稅。

美聯社／路透社

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